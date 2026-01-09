Slušaj vest

Uprkos brojnim apelima lekara i MUP-a Srbije, od novogodišnje noći, više je povređenih od pirotehničkih sredstava i petardi nego lane.Među povređenima najčešće deca i mladi, dok nadležni podsećaju da je upotreba pirotehnike zakonom ograničena i kažnjiva.

Pretpraznični apeli lekara i MUP-a Srbije da se ne koriste petarde kao da ostaju uzaludni. U sredu je zbog petarde koja joj je pala na glavu, u bolnicu primljena jedna žena, a u Nišu je, za sedam dana, bilo čak sedam dečaka sa teškim povredama šake, izazvanim eksplozijom petardi.

Pedesetpetogodišnja Beograđanka završila je u bolnici pošto joj je petarda, koju je neko bacio pored nje dok je prolazila ulicom, teško povredila oko.

Sergej Pantić iz Zavoda za urgentnu medicinu navodi da je intervencija prijavljena iz naselja Kneževac i da je žena stara 55 godina zadobila povrede glave i oka, nakon čega je policija obavila uviđaj, a povređena prebačena u bolnicu na Zvezdari. Ističe da je neophodno da građani budu odgovorni prilikom upotrebe pirotehnike, jer neodgovornim ponašanjem mogu ugroziti i druge.

Deca zadobila povrede zbog petardi Foto: Shutterstock

- Oni koji bacaju pirotehniku moraju da vode računa, ne samo o sebi, već i o tome gde je bacaju, kako ne bi povredili nekog drugog - ističe Pantić.

Samo u Nišu sedam maloletnih žrtava

Od novogodišnje noći do sinoć sedam dečaka između 9 i 17 godina primljeno je Univerzitetski klinički centar u Nišu zbog teških povreda šake, zadobijenih od eksplozije petardi. Sedmoro dece u Nišu zbrinuto je ambulantno. U Beogradu slična situacija.

Rade Milošević, pomoćnik načelnika Uprave za preventivnu zaštitu od požara i eksplozija u Sektoru za vanredne situacije, ukazuje na to da je u prethodnim danima bilo više slučajeva teških povreda lica i očiju, kao i požara izazvanih pirotehnikom, kako kod mladih, tako i kod punoletnih građana. Dodaje da je broj povređenih veći od deset i da su sprovedene akcije zaplene nelegalne pirotehnike.

- Količine koje smo pronašli prelaze 70.000 komada različitih tipova pirotehničkih sredstava - dodaje Milošević.

Nekoliko desetina hiljada ljudi širom sveta povredi se za novogodišnju noć. Među povređenima, polovina je mlađa od 16 godina, a najčešće su to dečaci od 10 do 14 godina.

Gubitak palca – trajni invaliditet

Stručnjaci upozoravaju da su deca najčešće žrtve povreda izazvanih petardama i vatrometima, kao i da posledice mogu biti trajne.

Deca su najčešće žrtve Foto: Pritnscreen/Youtube

Ninoslav Begović iz Instituta za majku i dete "Dr Vukan Čupić“ objašnjava da deca i adolescenti često učestvuju u takozvanim igrama izazova, ne razmišljajući o posledicama.

"Najčešće su povređeni istureni delovi tela — lice i šake, ali mogu biti zahvaćeni i drugi delovi ekstremiteta, sa katastrofalnim posledicama. Gubitak palca je jedna od najtežih povreda, jer dete koje ostane bez palca u 15. godini ostaje invalid za ceo život", upozorava Begović.

Opasnost od požara u gusto naseljenim sredinama

Korišćenje pirotehnike u Srbiji regulisano je Zakonom o javnom redu i miru. Moguće sankcije su zatvor do 60 dana i novčana kazna do 100 hiljada dinara.

Rade Milošević ističe da je zakonom zabranjena prodaja i upotreba pirotehnike maloletnicima i upozorava da vatrometi i rakete često izazivaju požare ako se koriste u gusto naseljenim sredinama ili u blizini objekata.

- Zabranjena je upotreba pirotehnike na mestima gde postoji rizik od nekontrolisane eksplozije i izbijanja požara - dodaje pomoćnik načelnika Uprave za preventivnu zaštitu od požara i eksplozija u Sektoru za vanredne situacije.

Novogodišnja noć je prošla, ali januar je pun praznika. Stiže i srpska nova godina po julijanskom kalendaru pa će se pirotehnika još koristiti. U stvari, koristi se tokom cele godine jer su vatrometi postali i neizostavni deo svih drugih proslava.