Prema meteorolozima, ali i subjektivnom osećaju napolju je danas najhladniji dan ove zime. Postavlja se pitanje kako na pravilan način pokrenuti motor automobila, očistiti zamrznuto staklo i brave?

Kamenko Jovanović autoserviser kaže da se u svakoj prodavnici auto delova nalazi glicerin kojim se mažu gume obavijene oko vrata automobila:

Zaleđen automobil Foto: Kurir Televizija

Nikako ne sipati vrelu vodu

- Takođe postoje i hemijski preparati koji tope let za svega nekoliko minuta, a dovoljno je par puta poprskati. Na internetu se pojavljuje dosta snimaka, gde ljudi uzmu vrelu vodu i prospu po automobilu, tako može da eksplodira staklo. Možete koristiti mlaku vodu u nekoj džezvici, ali stakla se svakako ne smeju direktno prskati, već onom parom možete lagano da otpite led.

Jovanović napominje da je sve više vozača koji naprave mali otvor na šoveršajbni i tako voze misleći da su dobri vozači:

- Na taj način ste vi opasnost na putu. Krenite 10 do 15 minuta ranije i očistite vaš automobil. Sneg na krovu je opasan kako za vas, tako i za vozače iza vas. Nikom nije lepo da se mrzne napolju, svi žurimo ali sprečićemo nesreću nas i drugih.

Zaleđen automobil Foto: Kurir Televizija

Otkriva i alternativnu tečnost koja pomaže u odleđivanju stakala:

- Alkohol dosta pomaže, njega većina ljudi ima i on dobro odleđuje stakla. A mala je razlika u ceni preparata za odleđivanje i alkohola. Takođe, što se tiče motora, savremeni automobili imaju specifična ulja i nema potrebe da vi sad palite auto i ostavljate ga da se greje u mestu. Samo očistite sneg i sačekajte par sekundi do minut i možete da pokrenete vozilo. Uštedećete na gorivo, a savremeni dizel motori ne podnose rad u mestu.

