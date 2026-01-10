Slušaj vest

Petar Ćirović, najstariji stanovnik zlatiborskog kraja i živa legenda sela Negbina kod Nove Varoši, preminuo je na Badnji dan u svojoj 101. godini. Sudbina je htela da se njegov životni krug zatvori tamo gde je i počeo – rođen na Božić 1925. godine, napustio nas je samo dan pre svog 101. rođendana.

Život obeležen radom i vedrinom

Deda Petar, kako su ga svi od milošti zvali, čitav svoj vek proveo je na surovim, ali dragim obroncima planine Murtenice. Iako mu život nije bio lak, prolazeći kroz ratove, posleratnu nemaštinu i težak seoski rad, Petar je ostao upamćen po osmehu koji mu nikada nije silazio s lica.

Do samog kraja nije mirovao:

Petar nikad nije skidao osmeh s lica Foto: RINA

Najviše vremena provodio je čuvajući stado ovaca na planinskim pašnjacima blizu kuće.

Godinama je radio kao strelac na protivgradnoj stanici, braneći trud i "muku" meštana Negbine od nepogoda.

Slavlje za pamćenje

Prošle godine, Negbina je brujala o veličanstvenom slavlju u dvorištu porodice Ćirović. Tada je porodica objedinila dva velika povoda: Petrov jubilarni 100. rođendan i punoletstvo njegovog praunuka. To veselje ostalo je upamćeno kao kruna jednog poštenog, dugog i skromnog života.

Petar Ćirović je ovako proslavio 100. rođendan Foto: RINA

Poslednji ispraćaj

Stogodišnji gorštak sahranjen je juče na seoskom groblju kod crkve u Negbini. Iza sebe je ostavio brojne potomke i uspomenu na čoveka koji je punih stotinu godina bio oličenje planinske snage i neuništivog duha.