STIŽE NAM NAJOPASNIJA VREMENSKA POJAVA, SPREMITE SE NA VREME ZA OVAJ DATUM! Meteorolog Todorović dao prognozu do kraja januara, sledi nam TEŽAK DOGAĐAJ!
Sneg je tokom noći i jutra prekrio veći deo Srbije, dok su temperature u pojedinim krajevima pale i ispod nule. Zimski uslovi otežavaju saobraćaj i svakodnevno kretanje, a meteorolozi upozoravaju da hladno vreme još nije završeno.
Nedeljko Todorović, meterolog otkrio je kakva nas prognoza čeka u narednom periodu:
Od vikenda više kiše, više snega - više zaleđenog tla!
- Biće još tri, četiri dana zimskog vremena. Za danas je zanimljivo jer je počela da raste temperatura za razliku od prethodnih dana. U Beogradu će biti 3,4 stepena. Pristizanjem toplog vremena, dolazi i kiša, što je potencionalno najopasnije. Biće više kiše koja bi se ledila na tlu. U pojedinim mestima sama temperatura vazduha neće stići da poraste - kaže Todorović i dodaje:
- Ledena kiša je potencionalni težak događaj. U subotu i nedelju će biti snežnih padavina, nešto malo više u južnom delu Srbije, što nije bio slučaj sa ovim prvim snegom. Na Kopaoniku će biti 15,16 centimetra. Najviše snega je palo do sada u Beogradu, Sremu. Kiša kad padne na hladnu podlogu ona se ledi i to je potencionalno opasna vremenska pojava. Uz pad temperature će u ponedeljak i utorak biti niskih jutarnjih temperatura.
Od utorka porast temperature
Todorović kaže da je premašena mesečna količina padavima, ali se time postiže veća korist nego šteta:
- Mogu da se procene neki slobodniji paramtetri. Od utroka i srede sledi porast temperature. Taj topli period će potrajati 10ak dana i ne znači da ne treba da se produži. Biće oblaka ali neće biti velike količine padavine. Snežni pokrivač bi se zadržao bar do 20. januara. Maksimalne temperature bi bile iznad nule a u nekim danima i blizu 10 stepeni. Ali, hladni period će se ponoviti.
