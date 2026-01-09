Slušaj vest

Solunski front formiran je nakon povlačenja srpske vojske preko Albanije, kada su se srpske i savezničke trupe tokom zime i proleća okupile na prostoru severne Grčke. Tu je započeo dug i iscrpljujući rat rovova, u teškim klimatskim uslovima, koji je potrajao godinama i predstavljao uvod u kasniji, presudni proboj fronta.

Svetolik Đorđević podnarednik 3. čete 5. puka Drinske divizije govorio je o samom početku i proboju Solunskog fronta. Operacija je počela 13. septembra 1918. godine kada saveznici iz 600 topova započinju topničku pripremu:

 - Kada smo čuli da će da bude ofanziva, svi smo pevali, igrali, jedva smo čekali. Rekli su nam u toliko i toliko sati ofanziva počinje. Mi svi, ko je imao sat, smo čekali i gledali kada će. Kad odjedanput, kao da je jednom rukom počelo da tuče. Nismo mogli da čujemo jedno drugog. Sve artiljerije što su imale do jedne, to su sve tukli. Šest, sedam noći i dana - pričao je Đorđević i dodao:

profimedia0287279821.jpg
Foto: Profimedia

- Odjednom je prestalo na 10 sati, niko se nije javljao. Komandant divizije je došao i čekao. I naš prvi ispade na rov i kaže "Braćo, napred za mnom, ne žalite života kad ne žalim ja. Za našu otadžbinu i našu Srbiju." I mi krenemo "Uraa", to se jedva dočekalo.

U izuzetno teškim uslovima, po planinskom i teško prohodnom terenu, vojnici su munjevitim napredovanjem razbili front, naterali neprijatelja na povlačenje i otvorili put ka oslobođenju Srbije.

Polaganje venaca u zalivu Guvija na Krfu gde se 1916. godine iskrcala srpska vojska nakon Albanske golgote Izvor: Kurir