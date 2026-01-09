Slušaj vest

Saobraćajna policija otkrila je 48.902 prekršaja tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja od 24. decembra prošle godine do 8. januara ove godine, tokom koje su kontrolisali 133.786 vozila.

Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), 26.957 vozača, što je najveći broj, sankcionisan je zbog prekoračenja brzine.

- To govori o tome da je svaki peti kontrolisani vozač prekoračio dozvoljenu brzinu. Zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisan je 4.891 vozač, odnosno putnik - navedeno je u saopštenju MUP.

Najčešći prekršaju su zbog prekoračenja brzine Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja je isključeno 2.705 vozača, od čega je 468 vozača zadržano u službenim prostorijama, jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu.

Takođe, u službenim prostorijama zadržano je 135 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

MUP je apelovao na sve učesnike u saobraćaju, da zbog nepovoljnih vremenskih uslova pokažu dodatnu opreznost i da odgovornim ponašanjem i poštovanjem saobraćajnih propisa daju direktan doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima.