U Srbiji prvog dana vikenda oblačno i hladno vreme, ujutru uglavnom sa slabim, a na severu Vojvodine i umerenim mrazem i retkom pojavom slabog snega ili kiše koja će se lediti na tlu.

- U toku dana na severu uglavnom suvo (tek ponegde je moguće provejavanje slabog snega), u zapadnim i jugozapadnim, kao i u planinskim predelima Srbije sa snegom, a u ostalim krajevima sa kišom, susnežicom i snegom sa tendencijom prelaska u sneg u popodnevnim i večernjim satima i u ovim krajevima. U predelima južnije od Save i Dunava manje povećanje visine snežnog pokrivača, na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje od 10 do 15 cm novog snega, a u planinskim predelima i više.

Sneg pa otopljenje

- Slab vetar promenljivog smera će biti u postepenom skretanju na slab i umeren severni. Najniža temperatura od -6 stepeni na severu Vojvodine do jedan na jugu Srbije, a najviša od -3 na severu Vojvodine do četiri na jugu Srbije - navodi Republički hidrometeorološki zavod i dodaje da će snežnih padavina biti i u nedelju, dok se početkom naredne nedelje očekuje delimično razvedravanje, a od srede i slabljenje jutarnjih mrazeva uz porast dnevne temperature.

Ivan Ristić kaže za Kurir da se više snežnih padavina očekuje južnije od Save i Dunava uz povećanje snežnog pokrivača.

- U nedelju nam stiže novi prodor hladnog vazduha iz Srednje Evrope pa će temperature ponovo pasti do -6 stepeni ispod nule što znači da nam se vraćaju ledeni dani. Iako je ovo zahlađenje jako, trajaće kratko pa se već od ponedeljka ili utorka očekuje toplije vreme. Od 14. januara ili Srpske nove godine ulazimo u topliji period kada nam stiže topliji vazduh sa severozapada, potiskuje hladniji na severoistok i donosi nam temperature u plusu - navodi Ristić i dodaje:

Sledeće nedelje i do 10 stepeni

- Prema sadašnjim prognozama može se desiti da maksimalne temperature u tom periodu budu i do 10 stepeni Celzijusovih što će usloviti smanjenje snežnog pokrivača.

Prema njegovoj najavi ovaj topliji period će trajati između sedam i deset dana.

- Povratak zime se očekuje oko ili posle 24. januara, dok će i početak februara ponovo u znaku zime sa snežnim pokrivačem. Prema trenutnim modelima deluje da će u narednom mesecu dominirati zima i da će biti snežnih padavina.