Slušaj vest

Kako saznajemo, svim zaposlenima Apoteke Beograd, overene su zdravstvene knjižice za ceo prvi kvartal tekuće godine!

Podsetimo, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić u oktobru je povodom lošeg stanja u Apotekama Beograd rekao sledeće:

"Odbili su sve moje predloge"

- Apoteke Beograd su godinama u problemu. Subvencionišu se direktno iz budžeta Grada Beograda. Sve što sam imao da kažem o Apotekama Beograd sam kazao pre godinu dana. Tada sam predložio da se, poput Novog Sada i drugih gradova u Srbiji, uđe u koncesiju ili privatizaciju - rekao je on na tadašnjoj konferenciji za novinare.

Podsetio je i da je nuđeno i da opozicija predloži direktora iz svojih redova, što je opozicija odbila, a ni zaposleni nisu hteli da predlože direktora.

Naime, on je tada poručio zaposlenima u Apotekarskoj ustanovi "Beograd", koji su tada najavili jednodnevni štrajk zbog nepostajanja uslova i sredstava za rad, da se obrate svom rukovodstvu i predsedniku Skupštine Grada Beograda Nikoli Nikodijeviću, u vezi sa rešavanjem problema, jer su, kako je istakao, svi negovi predlozi za pomoć - odbijeni.

- Nudili smo im sva moguća rešenja, nijedno nisu prihvatili. Ipak, platili smo sve dugove koje su imali prema dobavljačima - kazao je Šapić u oktobru.

Račun Apoteka Beograd je tri meseca u kontinuitetu u blokadi, a prema podacima Narodne banke Srbije, iznos je dostigao skoro 300 miliona dinara (292.628.273 dinara).