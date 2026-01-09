KURIR SAZNAJE! Svim zaposlenima Apoteke Beograd, overene su zdravstvene knjižice za ceo prvi kvartal tekuće godine!
Kako saznajemo, svim zaposlenima Apoteke Beograd, overene su zdravstvene knjižice za ceo prvi kvartal tekuće godine!
Podsetimo, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić u oktobru je povodom lošeg stanja u Apotekama Beograd rekao sledeće:
"Odbili su sve moje predloge"
- Apoteke Beograd su godinama u problemu. Subvencionišu se direktno iz budžeta Grada Beograda. Sve što sam imao da kažem o Apotekama Beograd sam kazao pre godinu dana. Tada sam predložio da se, poput Novog Sada i drugih gradova u Srbiji, uđe u koncesiju ili privatizaciju - rekao je on na tadašnjoj konferenciji za novinare.
Podsetio je i da je nuđeno i da opozicija predloži direktora iz svojih redova, što je opozicija odbila, a ni zaposleni nisu hteli da predlože direktora.
Naime, on je tada poručio zaposlenima u Apotekarskoj ustanovi "Beograd", koji su tada najavili jednodnevni štrajk zbog nepostajanja uslova i sredstava za rad, da se obrate svom rukovodstvu i predsedniku Skupštine Grada Beograda Nikoli Nikodijeviću, u vezi sa rešavanjem problema, jer su, kako je istakao, svi negovi predlozi za pomoć - odbijeni.
- Nudili smo im sva moguća rešenja, nijedno nisu prihvatili. Ipak, platili smo sve dugove koje su imali prema dobavljačima - kazao je Šapić u oktobru.
Račun Apoteka Beograd je tri meseca u kontinuitetu u blokadi, a prema podacima Narodne banke Srbije, iznos je dostigao skoro 300 miliona dinara (292.628.273 dinara).
Kurir.rs