Slušaj vest

Nagli pad temperature i sneg koji je proteklih dana zahvatio veći deo Srbije ponovo su u fokus stavili pitanje ogreva, posebno drva za grejanje.Debeli minusi i najave hladnog talasa podstakli su građane da provere zalihe i, u mnogim slučajevima, da u poslednjem trenutku potraže dodatne količine.

Na društvenim mrežama i oglasnim platformama poslednjih dana primetan je veći broj ponuda za prodaju ogrevnog drveta. Cene se značajno razlikuju u zavisnosti od regiona, kvaliteta i uslova isporuke. Tako se na pojedinim oglasima mogu naći ponude već od 3.000 dinara po metru kubnom, ali bez uključenog prevoza, recimo u Vlasotincu. U većim gradovima, pre svega u Beogradu, cena kubika ide od oko 6.500 dinara pa naviše, što dodatno opterećuje kućni budžet onih koji se za ogrev odlučuju u jeku zime. Manje kvalitetno drvo, recimo stabla jabuke, može da se nađe od 4.500 dinara, ali u najvećem broju slučajeva iznos se kreće oko 7.000.

Oglas za prodaju drva
Kubik od 3.000 dinara u Vlasotincu Foto: Facebook Printscreen

Trenutne vremenske prilike, sa snegom, ledom i dugotrajnim minusima, otežavaju i samu isporuku. Prilazni putevi do prigradskih i seoskih domaćinstava često su slabije prohodni, što utiče i na dostupnost drveta, ali i na troškove transporta. Zbog toga mnogi prodavci insistiraju na ličnom preuzimanju ili posebno naplaćuju prevoz.

Strah od produženog hladnog perioda i mogućih novih snežnih padavina doveo je do toga da se ogrev kupuje i mimo uobičajenog plana. Domaćinstva koja su se oslanjala na blažu zimu sada pokušavaju da nadoknade propušteno, što dodatno povećava potražnju.

Vatra u peći, drva i novac
Mnogi dokupljuju drva zbog debelog minusa Foto: Shutterstock

Meteorolozi najavljuju da će se hladno vreme zadržati još neko vreme, pa se očekuje da interesovanje za ogrev ostane pojačano. Građani se u takvim okolnostima sve češće okreću brzim rešenjima, iako su ona često skuplja i logistički zahtevnija nego nabavka drveta u vansezonskom periodu.

Cene u Beogradu 

  • suva drva za ogrev 6.500 
  • drva od stabla jabuke 4.500
  • 500 dinara džakovi 
  • iznosi su u dinarima
Ne propustiteDruštvoDošao po pare, a peleta nigde! Gazda Zdravko i njegov vozač razradili šemu prevare - ostavljaju Srbe bez novca i ogreva!
pelet
DruštvoMokra drva pa i hladan pepeo mogu da izazovu požar: Ovo su najčešći uzroci izbijanja vatre u grejnoj sezoni, a malo ko ih zna
Vatra u peći, drva i novac
NovčanikMETAR DRVA U SRBIJI 30 EVRA, U BEOGRADU 40! Oglasi puni ponuda: Ovde je cenovnik
Poređana isečena drva i novčanice od 1.000, 500 i 200 dinara
DruštvoKubik drva 6.000 dinara, ugalj od 16.000, a tek pelet... Sad je pravo vreme da kupite ogrev, na jesen može da poskupi! Detaljni cenovnik
drva za loženje vatre