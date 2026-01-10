Metar drva 3.000 dinara, u Beogradu 4.500: Ljudi samo šeruju oglase, detaljni cenovnik ogreva usred zime
Nagli pad temperature i sneg koji je proteklih dana zahvatio veći deo Srbije ponovo su u fokus stavili pitanje ogreva, posebno drva za grejanje.Debeli minusi i najave hladnog talasa podstakli su građane da provere zalihe i, u mnogim slučajevima, da u poslednjem trenutku potraže dodatne količine.
Na društvenim mrežama i oglasnim platformama poslednjih dana primetan je veći broj ponuda za prodaju ogrevnog drveta. Cene se značajno razlikuju u zavisnosti od regiona, kvaliteta i uslova isporuke. Tako se na pojedinim oglasima mogu naći ponude već od 3.000 dinara po metru kubnom, ali bez uključenog prevoza, recimo u Vlasotincu. U većim gradovima, pre svega u Beogradu, cena kubika ide od oko 6.500 dinara pa naviše, što dodatno opterećuje kućni budžet onih koji se za ogrev odlučuju u jeku zime. Manje kvalitetno drvo, recimo stabla jabuke, može da se nađe od 4.500 dinara, ali u najvećem broju slučajeva iznos se kreće oko 7.000.
Trenutne vremenske prilike, sa snegom, ledom i dugotrajnim minusima, otežavaju i samu isporuku. Prilazni putevi do prigradskih i seoskih domaćinstava često su slabije prohodni, što utiče i na dostupnost drveta, ali i na troškove transporta. Zbog toga mnogi prodavci insistiraju na ličnom preuzimanju ili posebno naplaćuju prevoz.
Strah od produženog hladnog perioda i mogućih novih snežnih padavina doveo je do toga da se ogrev kupuje i mimo uobičajenog plana. Domaćinstva koja su se oslanjala na blažu zimu sada pokušavaju da nadoknade propušteno, što dodatno povećava potražnju.
Meteorolozi najavljuju da će se hladno vreme zadržati još neko vreme, pa se očekuje da interesovanje za ogrev ostane pojačano. Građani se u takvim okolnostima sve češće okreću brzim rešenjima, iako su ona često skuplja i logistički zahtevnija nego nabavka drveta u vansezonskom periodu.
Cene u Beogradu
- suva drva za ogrev 6.500
- drva od stabla jabuke 4.500
- 500 dinara džakovi
- iznosi su u dinarima