Na društvenim mrežama i oglasnim platformama poslednjih dana primetan je veći broj ponuda za prodaju ogrevnog drveta. Cene se značajno razlikuju u zavisnosti od regiona, kvaliteta i uslova isporuke. Tako se na pojedinim oglasima mogu naći ponude već od 3.000 dinara po metru kubnom, ali bez uključenog prevoza, recimo u Vlasotincu. U većim gradovima, pre svega u Beogradu, cena kubika ide od oko 6.500 dinara pa naviše, što dodatno opterećuje kućni budžet onih koji se za ogrev odlučuju u jeku zime. Manje kvalitetno drvo, recimo stabla jabuke, može da se nađe od 4.500 dinara, ali u najvećem broju slučajeva iznos se kreće oko 7.000.

Kubik od 3.000 dinara u Vlasotincu Foto: Facebook Printscreen

Trenutne vremenske prilike, sa snegom, ledom i dugotrajnim minusima, otežavaju i samu isporuku. Prilazni putevi do prigradskih i seoskih domaćinstava često su slabije prohodni, što utiče i na dostupnost drveta, ali i na troškove transporta. Zbog toga mnogi prodavci insistiraju na ličnom preuzimanju ili posebno naplaćuju prevoz.

Strah od produženog hladnog perioda i mogućih novih snežnih padavina doveo je do toga da se ogrev kupuje i mimo uobičajenog plana. Domaćinstva koja su se oslanjala na blažu zimu sada pokušavaju da nadoknade propušteno, što dodatno povećava potražnju.

Mnogi dokupljuju drva zbog debelog minusa Foto: Shutterstock

Meteorolozi najavljuju da će se hladno vreme zadržati još neko vreme, pa se očekuje da interesovanje za ogrev ostane pojačano. Građani se u takvim okolnostima sve češće okreću brzim rešenjima, iako su ona često skuplja i logistički zahtevnija nego nabavka drveta u vansezonskom periodu.