Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.

Nakon mnogo godina, Srbija je novogodišnje i božićne praznike dočekala pod snegom. Koga to raduje, a kome otežava život? Ključno pitanje današnje emisije je – U kojim godinama sneg više nije radost i zašto?