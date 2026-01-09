Društvo
U KOJIM GODINAMA SNEG VIŠE NIJE RADOST? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Slušaj vest
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Nakon mnogo godina, Srbija je novogodišnje i božićne praznike dočekala pod snegom. Koga to raduje, a kome otežava život? Ključno pitanje današnje emisije je – U kojim godinama sneg više nije radost i zašto?
Gosti su:
1. prof. dr Snežana Nena Šantic - predsednica Udruženja penzionera "Stari grad"
2. Branislava Đurović - generalni sekretar Udruženja sindikata penzionera Srbije
3. Nadežda Satarić - predsednica Udruženja "Amity - snaga prijateljstva"
4. Eva Ras - glumica
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!
Kurir
Reaguj
Komentariši