Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom. 

Nakon mnogo godina, Srbija je novogodišnje i božićne praznike dočekala pod snegom. Koga to raduje, a kome otežava život? Ključno pitanje današnje emisije je – U kojim godinama sneg više nije radost i zašto? 

Gosti su:

1. prof. dr Snežana Nena Šantic - predsednica Udruženja penzionera "Stari grad"

2. Branislava Đurović - generalni sekretar Udruženja sindikata penzionera Srbije

3. Nadežda Satarić - predsednica Udruženja "Amity - snaga prijateljstva"

4. Eva Ras - glumica 

