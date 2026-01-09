Slušaj vest

Sa prvim snegom i ledenim danima povećan je i broj prijema zbog preloma. Preporuka struke je da treba izbegavati šetnje tokom ledenih dana i ostati kod kuće osim ako izlazak iz kuce nije neophodan.

Dr Violeta Nikolić, iz Hitne pomoći u Beogradu govorila je na ovu temu u emisiji "Puls Srbije":

Violeta Nikolić Foto: Kurir Televizija

Jedna stvar lekare posebno zabrinjava

- Zbog poledice koja se zadržava na ulicama i trotoarima, ovih dana Hitna pomoć beleži znatno povećan broj poziva iz tih razloga.

Gotovo da je svaki treći poziv upućen Hitnoj pomoći zbog neke ortopedske povrede koja je nastala padom i povredom na ledu. Tu pre svega prednjače prelomi ručnih zglobova, skočnih zglobova, podlaktica, potkolenica, frakture rebara, zgloba kuka, ali nisu retke ni povrede leđa i povrede glave, koje svakako ubrajamo u red ozbiljnijih. Ono što je zabrinjavajuće jesu povrede koje nastaju kod starijih osoba, jer vrlo često zahtevaju bolničko lečenje i komplikacije koje mogu nastati nakon toga.

Nikolić ističe da prilikom pada, ljudi treba da ostanu smireni, koliko god da je situacija bolna i neprijatna, te da pokušamo da procenimo kakva je povreda u pitanju:

- Ako je bol jak, neizdrživ, ako osetimo da ne možemo da pomeramo taj deo tela, pritom osetimo vrtoglavicu, konfuziju, svakako je savet da se ne pomeramo, da se utoplimo koliko god je moguće i da sačekamo da dođe Hitna pomoć. Ako mesto povrede krvari, zgodno bi bilo da to mesto pokrijemo nekom tkaninom ili bar rukom i držimo pritisak dok ne dođe pomoć - kaće Nikolić i dodaje:

Foto: Shutterstock/ Ilustracija

- Međutim, ukoliko se radi o nekoj lakšoj povredi gde procenjujemo da ipak možemo da pomeramo taj deo tela i da smo u stanju da se podignemo, savet je da se okrenemo na bok, oslonimo na ruke, kleknemo na koleno, koristimo ako imamo neki oslonac, bilo da je to zid ili ograda, i da polako probamo da se podignemo.

Apel

Sve građane savetuje da uspore, hodaju pažljivije, sporije, sitnim koracima, da izbegavaju neravne i klizave površine. Da se dobro obuku i obrate pažnju na duže kapute i jakne koje bi eventualno ublažile pad ukoliko dođe do njega:

- Veoma bitne su i duboke cipele koje prekrivaju skočne zglobove, sa gumenim đonovima i dubokim čarama koje dobro prijanjaju uz podlogu. Izbegavajte stepenice, kad god možete koristite oslonac i dobro bi bilo da imate mobilni telefon kod sebe kako biste u slučaju pada mogli da pozovete nekoga u pomoć ili Hitnu pomoć.

Dokror Goran Galetić, fizijatar govorio je o tome sa kakvim povredama se javljaju pacijenti i koji delovi tela su najosetljiviji na padove:

- Javljaju se pacijenti sa prelomima, krvarenjima gde treba odmah reagovati hitna pomoć. Dok padamo, obično padamo na ruke, tako da se obično dešava prelom ručnog ili skočnog zgloba. Nešto najopasnije kod starijih ljudi je prelom kuka i to je nešto što ne želimo. To može da naprav ozbiljne probleme - kaže Galetić i dodaje:

Goran Galetić Foto: Kurir Televizija

- Svašta je moguće kada je led i sneg u pitanju. Stariji ljudi se više paze i ne izlaze toliko po ovakvom vremenu. Mladi u žurbi trče, idu u štiklma i to uzrokuje ozbiljne probleme tako da se i oni povređuju ali ne toliko kao stariji. Nemojte da gledate na modu, bitno je kako se obučete. Vunena odeća vas može zaštiti.

