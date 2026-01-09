Slušaj vest

Ledeni dani i sneg okovali su Srbiju. Najhladnije je bilo u Sjenici i Smederevskoj Palanci, gde se živa u termometru spustila na -17 stepeni, dok je Negotin bio "najtopliji" sa minus tri stepena Celzijusa.

Vanredna situacija na snazi je u devet opština i gradova - Valjevu, Sjenici, Majdanpeku, Osečini, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, delu Prijepolja i Vladimircima, dok je čak 15 bez struje - delovi Valjeva, Osečine, Šapca, Loznice, Malog Zvornika, Ljubovije, Krupnja, Bora, Kladova, Negotina, Užica, Kosjerića, Požege i Čajetine i cela opština Majdanpek.

Mnoga domaćinstva su bez struje Foto: RINA

- Ekipe Elektrodistribucije su u maksimalnim kapacitetima na terenu i otklanjaju kvarove na dalekovodima, trafostanicama i niskonaponskoj mreži. Vremenski uslovi doveli su i do problema u vodosnabdevanju na teritoriji Borskog upravnog okruga, u delu Bora i u pet sela - ističe se u saopštenju Sektora za vanredne situacije MUP Srbije i naglašava da je 167 vatrogasaca-spasilaca bilo angažovano na uklanjanju oborenih stabala, gašenju požara, crpljenju vode, asistencijama ekipama Hitne pomoći, kao i da su evakuisali ukupno 30 osoba.

Sneg je napravio haos u pojedinim mestima Foto: RINA

Stiže otopljenje

Meteorolozi već za sredu, za srpsku Novu godinu, najavljuju da bi temperatura mogla da bude viša i do 20 stepeni u odnosu na ove najhladnije dane, koji će obeležiti i ovaj vikend uz ledenu kišu i nove snežne padavine.

- I dalje se najviše dnevne temperature zadržavaju ispod nula stepeni, tako da bi i u ponedeljak bili ledeni dani, a od srede nas čeka nešto toplije vreme. Popustili bi jutarnji mrazevi, a najviša dnevna temperatura bi bila u blagom porastu u plusu. To ne bio bilo neko toplo vreme, već samo nekoliko stepeni iznad nule - kazala je Gordana Marinković Ljuboja iz RHMZ.

Stiže nam otopljenje kaže Gordana Marinković Ljuboja Foto: Kurir Televizija

Vanredno na Ibru

Na reci Ibar uvedena je vanredna odbrana od poplava, na vodnoj jedinici "Ibar-Kraljevo, Novi Pazar", saopšteno je iz preduzeća "Srbijavode":

- Nadležno vodoprivredno preduzeće je u punoj pripravnosti i pripremilo je džakove sa peskom i mehanizaciju radi pravovremenog reagovanja ukoliko dođe do pogoršanja situacije.

Rizik od smrzavanja

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" upozorava da hladni vremenski uslovi mogu ozbiljno ugroziti zdravlje, naročito kod osoba koje duže borave na otvorenom. Niske temperature, uz vetar i povećanu vlažnost vazduha, ubrzavaju gubitak telesne toplote i povećavaju rizik od smrzavanja.

Preti rizik od smrzavanja Foto: Shutterstock

- Najčešće su smrzotine (promrzline) na isturenim delovima tela - prstima, stopalima, ušima i nosu. One počinju osećajem hladnoće i bola, a prestanak tih osećaja može ukazivati na početak smrzavanja. Koža menja boju, javlja se otok, a ponekad i plikovi. Opšta hipotermija nastaje kada telo gubi više toplote nego što može da proizvede. Prate je drhtavica, umor, usporene reakcije, nejasan govor i pospanost - navodi "Batut" i dodaje da je u tim slučajevima neophodno hitno potražiti medicinsku pomoć.

- Osobu treba skloniti u toplu prostoriju, zameniti joj mokru odeću suvom i dati tople napitke ili supu. Promrzle delove tela ne treba trljati niti naglo zagrevati.

Zbog smrzavanja javljaju se promrzline