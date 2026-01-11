Žene kupe garderobu nose je jednom i onda je vraćaju u prodavnicu

Iako se često misli da su modne prevare rezervisane za inostranstvo, praksa kupovine odeće koja se nosi samo jednom, a zatim vraća u prodavnicu prisutna je i u Srbiji. U većim gradovima, naročito među mlađim ženama, fenomen poznat kao "obuci - vrati“ postaje sve učestaliji i, što je još problematičnije, sve normalizovaniji.

Prema svedočenjima koja se dele u privatnim razgovorima i na društvenim mrežama, pojedine devojke kupuju garderobu isključivo za određeni događaj, žurku, slavlje, doček Nove godine ili izlazak. Račun se pažljivo čuva, etiketa se ne skida, a odeća se nosi svega nekoliko sati. Nakon toga, sledi "operacija povratka".

Kako se to radi u praksi?

Način je gotovo uvek isti. Garderoba se po povratku kući:

provetri na terasi ili pored otvorenog prozora,

ponekad ispegla,

po potrebi se prikriju tragovi nošenja parfemom ili omekšivačem.

Žene kupuju određene komade za posebne prilike, a onda ih vraćaju u prodavnicu Foto: Zorana Jevtić

Čak i kada je nošena u zadimljenim prostorima ili tokom dugih dnevnih žurki, veruje se da će malo vazduha biti dovoljno da se uklone mirisi cigareta i znoja. Sutradan ili nekoliko dana kasnije, odeća se vraća u prodavnicu uz uobičajeno objašnjenje da "ne odgovara veličina“ ili da se kupac "predomislio“.

Upravo ovakve situacije potvrđuje i korisnica Redita koja je nedavno saznala za ovaj "fenomen".

- Dakle, čula sam da devojke kupuju odeću za neki događaj, sačuvaju račun, ne skinu etiketu, već je vrate posle nošenja i uzmu novac nazad. Nisam poznavala lično nijednu takvu devojku, da bih pre dva dana saznala da to radi sestra mog momka i to je rekla kao da je nešto najnormalnije i kao da to radi često. Pritom je sako/haljinu nosila na dnevnu žurku na Novoj godini i to se oseti na cigare i znoj. Rekla je da će provetriti na terasi, u fazonu trebaju mi pare. Baš sam ostala u šoku, to mi je baš štrokavo i ružno i nešto što se prosto ne radi. Ako imaš pare kupi, ako nemaš nosi šta imaš - napisala je ona i objavom pokrenula lavinu reakcija.

Da li je to pravo potrošača ili zloupotreba sistema?

Politike povraćaja postoje kako bi zaštitile kupce kada garderoba ne odgovara, ima manu ili ne ispunjava očekivanja. Međutim, namerna kupovina sa ciljem vraćanja nakon nošenja predstavlja jasnu zloupotrebu tog sistema.

Mnogi smatraju da ovaj fenomen ima višestruke posledice Foto: Shutterstock

Posledice su višestruke: nošena garderoba vraća se u prodaju kao nova,

sledeći kupci bivaju obmanuti,

zaposleni u prodavnicama snose pritisak i odgovornost,

nepoštenje se pretvara u prihvatljiv društveni obrazac.

Iako ovakvo ponašanje retko ima pravne posledice, etička dimenzija ostaje neupitna.