USIJANJE

SILVIJA SLAMNIG

Dragim čitaocima i gledaocima želim odlično zdravlje i odlične finansije, a to je već značajan uslov za mnogo radosti, smeha i ličnih kreacija.

JELENA PEJOVIĆ

Moj divni narode s tom veselom balkanskom dušom većom od okeana, volite se i praštajte i rečima milujte bližnje svoje, jer godine lete i biće vam žao za propuštenim prilikama da nekome ulepšate život ili samo jedan dan!

DSCF3205 copy.jpg
NI 5 NI 6

JOVANA GRGUREVIĆ

Umirite se i pametno ocenite šta je stvarno vredno sekiracije. Radujte se i volite.  

DSCF2812 copy.jpg
DNEVNICI

MARIJA BARALIĆ

Čuvajte sebe i najdraže, ne shvatajte život previše ozbiljno i volite se. Ljubav je ipak najbitnija od svega.

NIKOLA TOPALOVIĆ

Da svi budu zdravi, da uživaju i u najsitnijim detaljima života. I da ne zaborave da se zahvale onima koji su uz njih ceo život i pružaju im ljubav.

DSCF3429 copy.jpg
LAZAR STOJANOVIĆ

Započnite novo poglavlje od nule, rešite se starih strahova, trauma i nesuglasica. One

vam ničemu ne koriste, a samo prljaju vašu sreću i zdravlje. Udahnite duboko, zamislite

želju i krenite iste sekunde u ostvarivanje svojih snova!

SLAVIŠA VESELINOVIĆ

Kao i obično - gledajte da budete zdravi, a sve ostalo može da se kupi parama (ako ih imate).

CRVENI KARTON

SVETISLAV BASARA

Srećna Nova – dobro zdravlje, dobro raspoloženje, uspeh u poslu. 

DSCF3350 copy.jpg
SA ŽIKOM PO SRBIJI

ŽIVORAD ŽIKA NIKOLIĆ

Da ste zdravi i srećni! Dosta zanimljivih dešavanja, lepu zaradu i lepa putovanja vam želim.

DSCF3023 copy.jpg
BRZE VESTI

JELENA TAŠKOVIĆ

Želim vam da ostvarite sve o čemu dugo maštate, da vas ne boli ono što je bolelo, a raduje ono što dolazi!

NATAŠA ĐURIČIĆ

Želim vam da prestanete da očekujete da se dogode čuda i da počnete da ih stvarate za sebe, po svojoj meri, onoliko koliko vam treba i koliko sami želite. Sačuvajte sve što imate i što uistinu najviše volite. Srećna 2026!

DEJAN DRAKULIĆ

Neka vam nova godina donese zdravlje, radost i veru u bolje sutra, a Božić toplinu, nadu i slogu.

DSCF2687 copy.jpg
CRNA HRONIKA

SLAĐANA NEDELJKOVIĆ

Budite zahvalni na svemu što imate. Delite sreću i ljubav s ljudima jer nikad ne znate drugu stranu priče.

DSCF3734 copy.jpg
