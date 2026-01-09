ZA DOBRU GODINU PRED NAMA, TELEVIZIJA ZA CELU SRBIJU – praznična čestitka voditelja Kurir televizije gledaocima i čitaocima Kurira
USIJANJE
SILVIJA SLAMNIG
Dragim čitaocima i gledaocima želim odlično zdravlje i odlične finansije, a to je već značajan uslov za mnogo radosti, smeha i ličnih kreacija.
JELENA PEJOVIĆ
Moj divni narode s tom veselom balkanskom dušom većom od okeana, volite se i praštajte i rečima milujte bližnje svoje, jer godine lete i biće vam žao za propuštenim prilikama da nekome ulepšate život ili samo jedan dan!
NI 5 NI 6
JOVANA GRGUREVIĆ
Umirite se i pametno ocenite šta je stvarno vredno sekiracije. Radujte se i volite.
DNEVNICI
MARIJA BARALIĆ
Čuvajte sebe i najdraže, ne shvatajte život previše ozbiljno i volite se. Ljubav je ipak najbitnija od svega.
NIKOLA TOPALOVIĆ
Da svi budu zdravi, da uživaju i u najsitnijim detaljima života. I da ne zaborave da se zahvale onima koji su uz njih ceo život i pružaju im ljubav.
LAZAR STOJANOVIĆ
Započnite novo poglavlje od nule, rešite se starih strahova, trauma i nesuglasica. One
vam ničemu ne koriste, a samo prljaju vašu sreću i zdravlje. Udahnite duboko, zamislite
želju i krenite iste sekunde u ostvarivanje svojih snova!
SLAVIŠA VESELINOVIĆ
Kao i obično - gledajte da budete zdravi, a sve ostalo može da se kupi parama (ako ih imate).
CRVENI KARTON
SVETISLAV BASARA
Srećna Nova – dobro zdravlje, dobro raspoloženje, uspeh u poslu.
SA ŽIKOM PO SRBIJI
ŽIVORAD ŽIKA NIKOLIĆ
Da ste zdravi i srećni! Dosta zanimljivih dešavanja, lepu zaradu i lepa putovanja vam želim.
BRZE VESTI
JELENA TAŠKOVIĆ
Želim vam da ostvarite sve o čemu dugo maštate, da vas ne boli ono što je bolelo, a raduje ono što dolazi!
NATAŠA ĐURIČIĆ
Želim vam da prestanete da očekujete da se dogode čuda i da počnete da ih stvarate za sebe, po svojoj meri, onoliko koliko vam treba i koliko sami želite. Sačuvajte sve što imate i što uistinu najviše volite. Srećna 2026!
DEJAN DRAKULIĆ
Neka vam nova godina donese zdravlje, radost i veru u bolje sutra, a Božić toplinu, nadu i slogu.
CRNA HRONIKA
SLAĐANA NEDELJKOVIĆ
Budite zahvalni na svemu što imate. Delite sreću i ljubav s ljudima jer nikad ne znate drugu stranu priče.