Slušaj vest

Pravoslavni vernici danas slave Svetih dvadeset hiljada mučenika nikomidijskih. Nikomidijski mučenici su prema srednjovekovnoj legendi hrišćani koji su zbog svoje hrišćanske vere masovno pogubljeni 302. godine u gradu Nikomidiji.

U vreme vladavine opakog cara Maksimijana Herkula hrišćanska vera cvetala je u Nikomidiji i svakog dana je bilo sve više hrišćana. Kada je car saznao koliko ima hrišćana u gradu bio je veoma ogorčen i smišljao je plan kako da ih sve pogubi.

Pošto se približavao praznik Rođenja Hristovog, car je saznao da se svi hriščani okupljaju u crkvi pa je naredio da tog dana vojska opkoli crkvu i da je zapali.

Kada su se vernici okupili i služba počela, vojska je opkolila crkvu, a carev izalsanik se pojavio i saopštio vernicima da će svi po carevoj zapovesti biti pogubljeni ukoliko odmah ne prinesu žrtvu idolima.

Tada je arhiđakon počeo da besedi da bi ohrabrio narod.

– Pogledajte, braćo na žrtvenik u oltaru Gospodnjem i razumite, da se na njemu sada za nas žrtvovao Gospod i Bog naš istiniti, pa zar mi da ne položimo za njega duše naše na mestu ovom svetom!

Narod je posle njegovih reči odlučio da umre za Hrista.

Tog dana dvadeset hiljada hrišćana izgorelo je u plamenu, pevajući slavu Božju.

Zato danas, ukoliko želite sebi i svojim bližnjima da ulijete snagu i volju da uspešno savladaju sve prepreke, izgovorite ove reči:

“Mučenici Gospodnji, blažena je zemlja koja se napila vaše krvi i sveto je mesto koje je primilo vaša tela: U podvigu, đavola pobediste i Hrista sa slobodom propovedaste!

Njega kao Blagoga molite da spase duše naše.”

Amin.