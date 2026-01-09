Slušaj vest

Pripadnici Vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad, zajedno sa Gorskom službom spasavanja Srbije, uspešno su realizovali koordinisanu akciju potrage i spasavanja na Fruškoj gori.

Kako se navodi na zvaničnom Instagram nalogu Ministrastva unutrašnjih poslova Srbije, majka i njen devetogodišnji sin, državljani Rusije, koji su se izgubili na ovom planinskom području, brzo su locirani, pronađeni i bezbedno evakuisani.