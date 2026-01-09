Slušaj vest

Pripadnici Vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad, zajedno sa Gorskom službom spasavanja Srbije, uspešno su realizovali koordinisanu akciju potrage i spasavanja na Fruškoj gori.

Kako se navodi na zvaničnom Instagram nalogu Ministrastva unutrašnjih poslova Srbije, majka i njen devetogodišnji sin, državljani Rusije, koji su se izgubili na ovom planinskom području, brzo su locirani, pronađeni i bezbedno evakuisani.

Nakon toga, predati su ekipi Hitne pomoći, gde im je pružena neophodna medicinska pomoć. Ovo nije samo priča o uspešnoj intervenciji, ovo je priča o pozivu i ljudima koji su uvek spremni da reaguju bez oklevanja.

Ne propustiteDruštvoSPASENA 3 PLANINARA NA RTNJU! Pogledajte Gorsku službu spasavanja u akciji, za njih nema prepreka! (FOTO)
Screenshot 2026-01-09 082112.jpg
DruštvoSRPKINJA (49) SPASENA NA DURMITORU Uspešna akcija spasavanja u reonu Ledene pećine: Poznat stepen povreda (FOTO)
Gorska služba spasavanja 3.jpg
DruštvoŠVEĐANIN SE UPLAŠIO I KRENUO POGREŠNIM PUTEM: Spasioci Gorske službe otkrivaju detalje drame na Suvoj planini
suva-planina-2.jpg
DruštvoGORSKA SLUŽBA SPASAVANJA OTVORILA KONKURS ZA NOVE SPASIOCE VOLONTERE: Evo kako i ko može da se prijavi
WhatsApp Image 2025-07-10 at 10.51.45_8be07586.jpg