Putevi Srbije apeluju na vozače da ne kreću na put vez odgovarajuće opreme i da vožnju prilagode uslovima na putu jer se u večernjim časovima u većem delu Srbije očekuju sneg i kiša koji će se lediti na tlu.

Profesor Milan Vujanić, stručnjak za saobraćaj, kaže da je vozačima nejasno da je brzina u zimskim uslovima izuzetno bitan faktor, ali ne zbog zakona, več zbog kočenja.

Pažnja vozači! Ovo je jedini način da tokom ledenih dana ostanete bezbedni - Stručnjak za Kurir otkrio u čemu je ključ vožnje po snegu

- Za duplo manju brzinu imate četiri puta manji put kočenja. Primetio sam na putevima da vozači voze na primernom odstojanju što pre nisam viđao, verovatno iz ovog razloga. Brzina je drastično manja nego što sam očekivao. Kada se kolovoz zaledi često ne vidimo da je ispod snega led, a led je tri puta manjeg koeficijenta prijanjanja od snega.

Vujanić kaže da je situacija zbog nsega svuda podjednako kritična, bez obzira na predeo države.

