Miodrag Jovanović iz Leskovca, čiji je nestanak prethodnih dana prijavila supruga, pojavio se u Policijskoj upravi u Leskovcu, gde je dao izjavu da nije bio nestao, već da je, kako se nezvanično saznaje, svojevoljno napustio porodični dom zbog narušenih odnosa sa suprugom.

Kako je potvrđeno za lokalne medije, Jovanović se sam javio policiji i tom prilikom izjavio da je od kuće otišao svesno i bez namere da njegov odlazak bude prijavljen kao nestanak.

Podsetimo, njegov nestanak je policiji prijavila supruga, koja je u izjavama za medije navela da se Miodrag nije vratio kući od 27. decembra, da mu je telefon bio isključen, kao i da je poslednja poruka koju je od njega dobila glasila: 'Milice, čuvaj decu'.

Ona je apelovala na javnost za pomoć, navodeći da se nalazi u teškoj materijalnoj situaciji i da nema osnovne uslove da prehrani decu, dok za supruga nema nikakve informacije.

Nestanak prijavljen policiji

Nakon prijave, policija je potvrdila da je slučaj evidentiran i da se postupa po prijavi nestanka, sve do trenutka kada se Jovanović lično javio policiji.

Iz Policijske uprave Leskovac navode da u ovom slučaju nema elemenata krivičnog dela, s obzirom na to da je reč o punoletnoj osobi koja je imala pravo da se udalji od mesta stanovanja, te da je postupanje policije okončano njegovim javljanjem.