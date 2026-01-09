Slušaj vest

Željko Jovanović svakodnevno skida mantiju i oblači beli mantil. Zaposlen je u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije i u istom danu je uz pacijente kao zdravstveni radnik, ali i kao sveštenik koji u trenucima slabosti sluša, donosi utehu i podseća na smisao života.

Naš današnji gost je čovek koji, kako kaže, svakodnevno skida mantiju i oblači beli mantil. Zaposlen je u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije i u istom danu je uz pacijente kao zdravstveni radnik, ali i kao sveštenik koji u trenucima slabosti sluša, donosi utehu i podseća na smisao života.

On kaže da uvek u emisijama i kod prijatelja gostuje u svojoj svešteničkoj odori, dok belu uniformu nosi u Kliničkom centru.

- Gospod poziva svoje sveštenoslužitelje na različite načine. Mene je baka kao mlaog vodila na svetu liturgiju, bdenje, jutarnje i večernje molitve. Od malena sam zavoleo crkvu, bogoslužbeni život, tamjan. Poželeo sam od malih nogu da budem sveštenik. Dok su se moji vršnjaci igrali rata, ja sam maštao da budem sveštenik - kaže on i dodaje da je nakon osnovne škole razmišljao da li da upiše medicinsku školu ili Bogosloviju.

Jovanović kaže da je Bog odredio da prvo upiše medicinsku školu i upozna se sa ljudskim telom i svim bolestima koje mogu da ga zadese.

- Pored naše duše Gospod je stvorio i naše telo i mi treba da vodimo računa o njemu. Završio sam kasnije Visoku medicinsku i master studije, ali me želja za svešteništvom nikada nije napuštala. Upisao sam Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu i napisao molbu našem visokoprosvećenom metropolitu šumadijskom da bih želeo da budem i sveštenik. Njegovom velikom ljubavlju ja sam pre šest godina postao i sveštenik - kaže Jovanović.

On dodaje da je ovime on spojio dve svoje velike ljubavi, a onda se osvrnuo i na reakcije ljudi:

- Ljudi se interesuju i zanima ih da me vide i u mantiji i u hirurškoj zelenoj uniformi. Mnogima se javi želja da pored svojih fakutleta završe postdiplomske teološke fakultete. Bilo bi dobro da u mnogim bolnicama budu sveštenici - kaže Jovanović.

U bolnici pacijenti mogu i da se pričaste, ali i krste

Jovanović dodaje da često pomaže u pričašću i ispovesti u bolnici, pa kaže i da se dešava da ljudi koji se nikad anisu pričestili niti ispovedili se zbog bolesti smire i odluče da to urade u bolnici.

- Razgovaram sa njima, ispovedim ih, pričastim ih, dam im molitvenik i kažem da se jave svom parohijskom svešteniku posle bolnice i počnu da redovno odlaze na liturgije i pričašća. Dešava se da neko dođe da se telesno izleči, a ode kući izlečen i telesno, i duhovno - kaže Jovanović.

On je otkrio da ima i krštenja u bolnicama jer pacijenti dođu na operaciju, nisu kršteni a potiču iz hrišćanskih porodica.

