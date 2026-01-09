Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se večeras hitnim apelom upućenim svim učesnicima u saobraćaju zbog snega i poledice!

- Večeras oblačno, u severnoj, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji mestimično kiša, koja će se ponegde lediti na tlu, dok će na severu Bačke i Banata, kao i u planinskim predelima, padati sneg - navodi se u najavi RHMZ za vremenske uslove u Srbiji.

Kako se dodaje, na području Beograda i šire okoline kiša, koja se ponegde može lediti na tlu.

1/9 Vidi galeriju Sneg u Beogradu Foto: Marko Karović/Kurir

Vreme narednih dana

U subotu (10.01.) oblačno i hladno, ujutro uglavnom sa slabim, a na severu Vojvodine i umerenim mrazem i retkom pojavom slabog snega ili kiše koja će se lediti na tlu.

U toku dana na severu uglavnom suvo, tek ponegde je moguće provejavanje slabog snega, u zapadnim i jugozapadnim, kao i u planinskim predelima Srbije sa snegom, a u ostalim krajevima sa kišom, susnežicom i snegom sa tendencijom prelaska u sneg u popodnevnim i večernjim satima i u ovim krajevima.

U predelima južnije od Save i Dunava manje povećanje visine snežnog pokrivača, na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje od 10 do 15 cm novog snega, a u planinskim predelima i više. Slab vetar promenljivog smera će biti u postepenom skretanju na slab i umeren severni.

Najniža temperatura od -6°C na severu Vojvodine do 1°C na jugu Srbije, a najviša od -3°C na severu Vojvodine do 4°C na jugu Srbije.

Foto: Marko Karović

U nedelju (11.01.) oblačno i hladno, mestimično sa slabim snegom.

I početkom naredne sedmice se zadržava hladno i u većini mesta suvo uz delimično razvedravanje, pa se u jutarnjim satima očekuje umeren i jak mraz, a tokom dana tek ponegde provejavanje slabog snega.

Od srede slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevne temperature.