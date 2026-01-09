Slušaj vest

Na društvenim mrežama poslednjih zima sve češće se pojavljuju snimci ljudi koji sneg ne čiste lopatom, već kartonskim kutijama. Iako na prvi pogled deluje kao tipičan "viralni trik", metoda ima jasno objašnjenje i određene situacije u kojima zaista funkcioniše.

Reč je o privremenom rešenju kod čišćenja snega koje se oslanja na veliku kontaktnu površinu kartona i malu težinu alata, a ne na snagu ili složenu opremu. Kartonska kutija se koristi kao improvizovana široka lopata: otvori se i gura po površini, čime se sneg pomera ili sabija u jednom pravcu.

Metod za čišćenje koji je pre 8 godina sve oduševio

Pre osam godina, jedan muškarac iz Pensilvanije pronašao je krajnje kreativno rešenje za čišćenje prilaza prekrivenog snegom. Od velike kartonske kutije za televizor napravio je improvizovano ralo, koje je pričvrstio na kosilicu i njime gurao sneg. Snimak tog poteza, koji je zabeležila njegova verenica, brzo je postao viralan. Od tada je svet praktično poludeo za njegovim trikom, koji se i danas redovno pojavljuje na društvenim mrežama tokom zimskih meseci.

Kako kartonske kutije mogu da posluže za čišćenje snega

Kartonska kutija se koristi kao improvizovana široka "lopata" — otvori se i gura po površini, čime se sneg pomera ili sabija u jednom pravcu. Zbog velike površine, moguće je odjednom ukloniti veći sloj snega sa ravnih površina poput terasa, trotoara ili prilaza.

Kartonski materijal ne grebe podlogu, što ga čini pogodnim za pločice, drvene terase ili osetljive površine. Najbolje rezultate daje kod svežeg, suvlјeg snega, dok je kod mokrog i teškog snega znatno manje efikasan.

Kada ovaj trik ima smisla, a kada ne

Kartonske kutije mogu biti korisne u hitnim situacijama, kada nema lopate pri ruci ili kada je potrebno brzo ukloniti manju količinu snega. Međutim, karton brzo upija vlagu, gubi čvrstinu i lako se raspada.

Zbog toga ovaj metod nije dugoročno rešenje niti zamena za klasične alate. Takođe, nije praktičan kod većih padavina ili niskih temperatura, kada se sneg brzo ledi.

U praksi, trik sa kartonskim kutijama nije prevara, ali je ograničeno, privremeno rešenje koje funkcioniše samo u tačno određenim uslovima.