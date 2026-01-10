Slušaj vest

Književnici, profesori, glumci, slikari, naučnici i sportisti - članovi su Adligata. Dvesta dvadeset zaljubljenika u kulturu i pisanu reč, knjigu i umetnost čini jedinstvenu porodicu, čiji se mnogi članovi, zajedno s publikom, često okupljaju u svečanoj sali Adligata na književnim večerima, izložbama i predavanjima.

Deo Adligatove porodice već tri godine je i Milica Milović, kantautorka sa završenom muzičkom akademijom, umetnica nadarena da čak i za veoma kratko vreme nauči pesme na različitim jezicima. Dok je drugima teško da kažu i „hvala“, recimo na etiopskom (lično sam se mučio nedelju dana da zapamtim reč „amusaginalu“), Milica s lakoćom uspeva da reči koje prvi put čuje savlada kao maternji govornici, bez greške, s tačnim naglaskom i intonacijom. Uz zvuke gitare, njene ljubavi iz detinjstva, Miličina muzika i glas veoma često publici Adligata približavaju daleke kulture. Gosti iz inostranstva su oduševljeni ovim specijalnim muzičkim gostoprimstvom.

Najteži jezik na svetu

Miličin repertoar godinama prati moja putovanja i knjige putopisa, ali i dešavanja u Adligatu. Ako nam dolazi koptski patrijarh, evo Milice da otpeva molitve na koptskom i gane dušu patrijarha, ali i vladika i svih prisutnih. Ako dolaze muzičari iz Indonezije, Milica je spremna da im se na sceni pridruži i pokaže toplinu srpske duše na indonežanskom i na srpskom jeziku. Na predstavljanjima mojih knjiga o Keniji i Sudanu izvodila je afričke numere koje su predstavnike tih naroda dovele do suza. Sudanci su je odmah prihvatili kao da je tamo rođena, a Inuiti (Eskimi) za koje je, povodom moje nove knjige o Grenlandu, naučila pesme na jednom od najtežih jezika sveta (za koji još uvek ne postoji ni Gugl prevodilac ni veštačka inteligencija), bili su toliko zadivljeni njenim talentom da su me pitali da li je Milica možda odrastala na Grenlandu, s fokama i belim medvedima.

Foto: Kurir

Nakupilo se za ove tri godine numera na čak dvadesetak jezika, pa smo u Adligatovom Muzeju knjige i putovanja odlučili da priredimo poseban koncert „Muzikom kroz svet“. Pred prepunom svečanom salom Adligata Milica nas je provela kroz Maleziju, Kinu (u kojoj je provela nekoliko meseci učeći kineski jezik), Rusiju, Slovačku, Meksiko, Indiju, Grčku, Portugal, Korziku. Ukrajinska pesma „Nemam dom“ rasplakala je prisutne, nigerijska nas je sve razgalila, a indijska začudila neobičnom melodijom koja kao da šapuće nerazgovetne tajne svakom prisutnom ponaosob.

Milica je u Adligat pristigla zahvaljujući članici osnivaču našeg udruženja, pesnikinji Mirjani Bulatović, koja je Milicu ovako predstavila publici:

- Tradicionalno, Crnogorci lako postaju Beograđani, i to bez mnogo nostalgije za Crnom Gorom, a Milica Milović je u srpsku prestonicu donela ogromnu pokretnu ljubav, tako da je rodna Podgorica ne vuče natrag. Odmah se lepo ugnezdila u Beogradu i Adligatu, rešila je to glavno pitanje - pitanje srca, a sve ostalo joj je na drugom mestu - velika stanarina, dugo putovanje do posla u Sopotu, gde predaje muzičku kulturu u Obrazovno vaspitnom centru „Ljubivoje Ršumović - Sopot Hil“, otimanje vremena za ispoljavanje talenta - jer Milica, koja je završila muzičku akademiju i master studije - komponuje, peva i svira gitaru i klavir, a vodi i internacionalni dečji hor pri Kineskom kutku u Beogradu. Svašta postiže ova bajna devojka, leteća ljubav, koja je oplemenila mnoge književne večeri u gradu, naročito u Adligatu, na naše ogromno zadovoljstvo.

Pod okriljem Adligata, kad nas je predstavljala na festivalu poezije u Smederevu, Milica je upoznala i svoju ljubav, pesnika Milana Todorovića, koji je svojoj lepšoj (i muzikalnijoj) polovini posle gromoglasnog aplauza publike uručio buket cveća.

Putovao sam u stotinu zemalja, proveo sam petnaest godina na putovanjima i nigde nisam ni čuo ni video umetnika koji je za sat vremena izvodio numere na dvadeset jezika. Milica nas je provela kroz svet na najbolji mogući način, ona je, pred Novu godinu, u pravom smislu reči učinila da Beograd bude svet.