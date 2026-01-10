Slušaj vest

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na putničkim terminalima (PMV) na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, a na teretnim čekaju do dva sata, navodi se u saopštenju AMSS.

Na teretnim terminalima (TMV), na izlazu iz Srbije, na graničnim prelazima Horgoš teretna vozila čekaju do 120 minuta i Batrovci 60 minuta.

Produženo je radno vreme graničnog preaza "Bački Vinogradi". Svakog petka, subote i nedelje do 11. januara biće otvoren u vremenu od 7 do 22 časa.

Granični prelaz Horgoš II u dogovoru sa mađarskim graničnim organima, radi od 5 do 23 časa.

Usled ograničenja preko mosta Bogojevo, alternativni putni pravci ka Republici Hrvatskoj za teretni saobraćaj su: državni put I A 3 prelaz Batrovci, I B 16 preko mosta Bezdan, kao i državni put II A - 108 preko mosta kod Bačke Palanke gde je ograničenje zabrane saobraćaja svim vozilima čija najveća dopuštena masa prelazi 24 tone.

Na graničnom prečazu Trbušnica teretnim motornim vozilima čija ukupna masa prelazi 5 tona zabranjen je saobraćaj.