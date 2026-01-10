Slušaj vest

Javni saobraćaj u Beogradu od jutros se odvija bez problema, a vozila gradskog prevoza saobraćaju po redovnom režimu, rečeno je u dispečerskom centru Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP), dodajući da su na izmenjenim linijama danas vraćeni trolejbusi.

Kako je istaknuto, nema zastoja, neplaniranih izmena, skraćenja ili menjanja trasa, a svi polasci su do sada realizovani.

Na linije gradskog prevoza 19, 22, 29, 40 vraćeni su trolejbusi, umesto kojih su do danas saobraćali autobusi.

Kurir Web/ Blic

