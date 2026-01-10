Slušaj vest

Kako su naveli iz tog sektora od početka snežnih padavina, od 4. januara do jutros u 6 časova sektor za vanredne situacije imao je 72 intervencije, angažovano je 175 vatrogasaca-spasilaca, sa 77 vozila, 19 pumpi i tri čamca.

Najveći broj intervencija odnosio se na uklanjanje oborenih stabala, 45, crpljenje vode, asistencije ekipama hitne pomoći, a od 4. januara do danas evakuisano je 30 lica.

Pomoćnik načelnika Uprave za Vatrogasno-spasilačke jedinice SVS Davor Vidović izjavio je da i dalje postoje problemi u snabdevanju električnom energijom u Mačvanskom, Kolubarskom, Zlatiborskom kao i Moravičkom i Borskom upravnom okrugu.

Vidović je istakao da su putevi u Srbiji prve i druge kategorije prohodni, kao i da ima određene količine snega na putevima i dalje, ali da je taj sneg u raskvašenom stanju i visine do 5 centimetara.

- Sve raspoložive snage sektora su na terenu. Obilaze se kritične tačke, obilaze se sve moguće potencijalne lokacije gde može da dođe do događaja. I dalje građani Srbije, nepotrebno kreću možda u delove koji nisu raščišćeni, tako da i dalje pomažemo pri izvlačenju vozila iz snega i pružamo različite intervencije. Samo u prethodnih 24 časa intervenisali smo 70 puta, većinom su tu bili požari, čak 43 puta - naglasio je Vidović.