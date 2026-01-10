Slušaj vest

Direkciji policije i Sektoru za vanredne situacije naloženo je da od danas nastupe združenim snagama, uz aktivnije uključivanje pripadnika Žandarmerije, kako bi se odgovorilo na sve izazove koje donosi loše vreme i osigurala bezbednost stanovništva.

Istovremeno, na inicijativu premijera, privredni subjekti su se uključili u pružanje pomoći, pre svega obezbeđivanjem agregata za ugrožena područja. Među kompanijama koje su se odmah odazvale nalazi se i kineska kompanija Shandong, koja je pružila konkretnu podršku na terenu.