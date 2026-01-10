U skladu sa nalogom predsednika Vlade Republike Srbije prof. dr Đure Macuta usled otežanih vremenskih uslova biće pojačano angažovanje službi na terenu kako bi se pružila brza i efikasna pomoć građanima.
Društvo
PREMIJER IZDAO NALOG ZA SVE SEKTORE: Pojačano angažovanje službi na terenu, pomoć građanima prioritet
Slušaj vest
Direkciji policije i Sektoru za vanredne situacije naloženo je da od danas nastupe združenim snagama, uz aktivnije uključivanje pripadnika Žandarmerije, kako bi se odgovorilo na sve izazove koje donosi loše vreme i osigurala bezbednost stanovništva.
Istovremeno, na inicijativu premijera, privredni subjekti su se uključili u pružanje pomoći, pre svega obezbeđivanjem agregata za ugrožena područja. Među kompanijama koje su se odmah odazvale nalazi se i kineska kompanija Shandong, koja je pružila konkretnu podršku na terenu.
Kabinet premijera Srbije prof.dr Đure Macuta nastavlja da prati situaciju iz sata u sat i preduzima sve neophodne mere kako bi građani bili zaštićeni i kako bi se život u pogođenim sredinama što pre normalizovao.
Reaguj
Komentariši