Slušaj vest

Devojka iz Srbije, Marija P. (29), odlučila je da potraži sreću u Nemačkoj. Vremenom je upoznala mnogo ljudi, počela da izlazi u klubove, a krug prijatelja se samo širio. Jedne večeri, u jednom od klubova, primetila je dečka koji joj je "zapao za oko".

- Bio je sladak, simpatičan, ali sam mislila da je mlađi od mene. Ja imam 29 godina, pa su mi većina u klubovima mlađi - kaže Marija.

Dečko joj je prišao, a konverzacija je odmah krenula veoma dobro.

- Rekao mi je da je mlađi dve godine od mene i to mi uopšte nije bilo strašno. Celo veče smo pričali, a dogovorili smo se i da se sutradan nađemo na kafi, da lepo popričamo, bez buke - objašnjava Marija.

Sutradan su se zaista našli i odmah "kliknuli".

Devojka pronašla dečka u Nemačkoj pa se gorko pokajala Foto: Shutterstock

- Bio je šarmantan, imali smo sličan smisao za humor i sve je krenulo brzo. Viđali smo se konstantno i sve je išlo savršeno - dodaje ona.

Međutim, istina je ubrzo izašla na videlo.

- Izašla sam sa drugaricama u isti klub gde sam ga upoznala i tamo sam videla njegovog druga. Jasno mi je bilo da je pod dejstvom alkohola, ali sam otišla da se javim - priča Marija.

Konverzacija koja je usledila otkrila je da njen tadašnji dečko nije bio ono što je delovao.

- Njegov drug mi je, pod dejstvom alkohola, rekao da mu je žao, jer je sve već prešlo granicu - budući da sam bila u vezi sa njegovim drugom dva meseca. Nije mi odmah bilo jasno o čemu se radi, a onda mi je sve rekao u lice. Moj dečko ne samo da je bio skoro deset godina mlađi od mene, već je koristio lažno ime i prezime jer je imao devojku s kojom je bio godinama u vezi - objašnjava Marija.

Saznala da je dečko koristio lažno ime i prezime Foto: Shutterstock

- Sada mi je jasno da mi je dao pogrešno ime i prezime kako ga ne bih pronašla i otkrila da je zauzet. Lagao je čak i o poslu, apsolutno sve. On nije postojao - kao da sam bila u vezi sa duhom - kaže ona.

Marija priznaje da veruje da je njenom tadašnjem dečku sve bila igra.