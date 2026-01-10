Slušaj vest

U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

• Globalni obračun elita - ko ruši saveznike, ko preživljava i ko će zaustaviti Trampa?

• Svet na prekretnici - od Karakasa do Vašingtona – ko je izdajnik, a ko sledeća meta?

• Republika Srpska - poligon neuspelih eksperimenata Zapada!