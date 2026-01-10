Slušaj vest

Jaka snežna mećava tokom jutarnjih sati ponovo je pogodila Zlatiborski okrug. Jako teško stanje je na putnom pravcu preko Zlatibora, gde su na terenu na raščišćavanju angažovane sve raspoložive ekipe i mehanizacija.

- Sneg pada jakim intezitetom od ranih jutarnjih sati na čitavoj teritoriji od Užica do Prijepolja. Na terenu je trenutno 17 kamiona kao i grejderi, sneg se čisti i dok traju padavine. Održavmo puteve prohodnim za putnička vozila, dok je za šlepere zabrana saobraćaja - kažu za RINU u Putevima Užice.

Snežna mećava na Zlatiboru Foto: RINA

Najviše snega od jutros zabeleženo je na teritoriji opštine Prijepolje, gde je za samo nekoliko sati palo oko 30 centimetara novog snega.

Na vozače se apeluje da na put ne kreću bez preke potrebe, i da nikako ne kreću bez adekvatne zimske opreme.

