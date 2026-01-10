Slušaj vest

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović danonoćno boravi na terenu sa meštanima i dežurnim ekipama na teritoriji Loznice i Krupnja. Usled vremenske nepogode nastala je velika šteta na električnoj mreži, zbog čega je više hiljada domaćinstava ostalo bez električne energije.

- Posetila sam divnu porodicu Aničić u Tršiću, u Loznici, kojima je sinoć stigla električna energija, a koji su u prethodnih šest dana bili bez električne energije zbog velikih snežnih padavina.

Zahvaljujem se domaćinima što veruju svojoj državi i svom predsedniku i što znaju da je država učinila sve, a da država isto tako nije mogla da utiče na vremenske nepogode.

Foto: Instagram/ Printscreen/ Ministarstvo privrede

Sa našim predsednikom Vučićem, Vladom Srbije i Srpskom naprednom strankom na čelu sa Milošem Vučevićem borimo se da sva domaćinstva u najkraćem roku dobiju električnu energiju - napisala je ministarka na svom Instagram nalogu.

Ministarka sa meštanima Krupnja

- U razgovoru sa našim građanima u Krupnju koji su već nekoliko dana bez električne energije usled velikih vremenskih nepogoda prouzrokovanih obilnim snežnim padavinama. Nema spavanja, ne stajemo dok sva domaćinstva ne budu dobila redovno napajanje električnom energijom.