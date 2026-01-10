Slušaj vest

Zagorka Radnić iz lozničkog sela Grnčara, najstarija žiteljka ovoga kraja i jedna od najstarijih u Srbiji, preminula je noćas u 105. godini u lozničkoj bolnici, rekla je jutros njena unuka Rada Mihailović za Kurir. Pre dvadesetak dana Zagorka je pala i slomila kuk zbog čega je hospitalizovana, a Rada veruje da bi sigurno dočekala i 105. rođendan, koji je obeležavala 25. marta, da se nije to dogodilo.

- Znam da je poživela dugo, ali mi je mnogo žao jer je to bila jedinstvena žena. Radila je celoga života, stalno bila u pokretu, i bila je dobro za te godine sve dok nije pala. Najteže joj je bilo što je morala da leži u krevetu i miruje, ona koja nikad nije mirovala. Kada sam je poslednji put posetila u bolnici tražila je da joj donesem maramu koju je uvek nosila na glavi. Ostavila je među nama veliki trag i na njen ispraćaj dolaze njeni potomci gde god se ko nalazio – rekla je kroz suze danas Rada.

1/5 Vidi galeriju Preminula baka Zagorka iz lozničkog sela Grnčara Foto: Kurir/T.Ilić

Zagorka je dugo bila vitalna, kada smo je posetili na stoti rođendan cepala je drva kao od šale, ložila vatru, čistila šporet i obavljala slične poslove, a uoči obeležavanja 104. je sama oprala kosu i sredila se za doček gostiju. Nije bolovala ni od čega, starost je ipak činila svoje pa je slabije videla i čula poslednjih godina, ali je nana, kako su je njeni zvali, i dalje umela da posavetuje.

Kako je ranije Zagorka pričala ceo život je radila, brinula se o deci, pet sinova i jednoj ćerki, udala se sa devetnaest, a udovica postala pre tri decenije. Dočekala je brojno potomstvo, jedanaestoro unučadi, šesnaestoro praunučadi i sedmoro čukununučadi, a kada se uračunaju zetovi i snaje nju je poštovala i volela jedna mala "vojska".

Najvažnije joj je uvek bilo da se njeni najrođeniji dobro slažu, poštuju i slušaju, a sebi je uvek želela da bude zdrava i da se dok je živa samostalno kreće.

Zagorka nije imala tajnu dugovečnosti, samo je govorila da treba raditi, boriti se i nikada se ne predavati. Na večni počinak biće ispraćena u utorak, 13. januara, u12 sati, na seoskom groblju.