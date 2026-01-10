Slušaj vest

Do sada smo prikupili 2.000 EUR od potrebnih 6.000 EUR za ugradnju grejanja i izolacije!

Dragi prijatelji, ljudi dobrog srca,

Obraćamo vam se sa iskrenom molbom da pomognemo samohranoj majci Dragani iz sela Božurnja, nedaleko od Topole. Dragana sama brine o svom sinu Dimitriju, dečaku koji boluje od retkog sindroma i kome je svakodnevna nega izazov ispunjen strahovima i neizvesnošću.

Dimitrije Janikic je takodje i korisnik Fondacije zbog svoje bolesti i prikuplja se novac za njegove terapije i vezbe u zemlji i inostranstvu.

Porodica je nedavno dobila kuću na konkursu — lepu šansu za novi početak. Međutim, kuća nije uslovna za život, pogotovo ne za predstojeću zimu. Trenutno se greju na jednu staru peć, koja predstavlja ozbiljnu opasnost, jer Dimitrije zbog nestabilnosti često pada i može se ozbiljno povrediti ili opeći.

Zidovi su hladni, prostorije su pune vlage jer izolacija ne postoji, a sama Dragana se bori i sa činjenicom da bivši suprug ne plaća alimentaciju, ostavljajući je bez osnovne finansijske sigurnosti.

Dragana ne može da radi jer se sama stara o sinu koji boluje od retkog sindroma i njegovoj braći, a da muka bude veća ne znaju kako će pregurati ovu zimu.

Dragana je skoro svake godime pre zime, iznajmljivala stan u gradu i tamo prelazila sa decom kako bi oni bili u toplom i na sigurnom.

Sada kada imaju svoj krov nad glavom, potrebna im je naša pomoć kako bismo im obezbedili izolaciju i grejanje, a time i topliju i sigurniju budućnost za Dimitrija.

Da li možemo da obezbedimo porodici grejanje pre zime?

Kako možete pomoći?

