Slušaj vest

Nakon današnjeg kratkotrajnog otopljenja, pred nama su ponovo ledeni dani, navodi u najnovijoj prognozi vremena Đorđe Đurić.

Narednih dana biće vrlo hladno. Dnevne temperature ostaće u minusu i biće od -4 do 0, a jutarnje će ići i ispod -10, lokalno i i ispod -15 stepeni.

Foto: NMMB

U Vojvodini će biti suvo, južnije od Save i Dunava povremene padavine tokom vikenda.

Najhladniji dan biće ponedeljak, 12. januara, a jutra ponedeljak i utorak.

Već u u utorak tokom dana otoplenje i dnevne temperature prelaze u plus.

Osetnije otopljenje očekuje se od srede, pa se prema trenutnim prognozama od 15. do 22. januara očekuje vrlo ugodno vreme, neretko bi i minimalne jutarnje temperature bile u plusu, u Beogradu i do 5 stepeni.

Foto: NMMB

Maksimalna dnevna temperatra biće od 4 do 8 stepeni, tokom pojedinih dana i do 10 stepeni.

RHMZ objavio upozorenje na nove snežne padavine

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je upozorenje na nove snežne padavine koje će zahvatiti Srbiju do sutra ujutru.

Danas se u predelima južnije od Save i Dunava očekuje manje povećanje visine snežnog pokrivača, na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje od 10 do 15 centimetara novog snega, a u planinskim predelima i više.

Prema prognozi, danas će biti oblačno i hladno, ujutro uglavnom sa slabim, a na severu Vojvodine i umerenim mrazem i retkom pojavom slabog snega ili kiše koja će se lediti na tlu.

U toku dana na severu uglavnom suvo (tek ponegde je moguće provejavanje slabog snega), u zapadnim i jugozapadnim, kao i u planinskim predelima Srbije sa snegom, a u ostalim krajevima sa kišom, susnežicom i snegom sa tendencijom prelaska u sneg u popodnevnim i večernjim satima i u ovim krajevima.

Duvaće slab vetar promenljivog smera, tokom dana u postepenom skretanju na slab i umeren severni.

Najviša dnevna temperatura biće od -3 stepena na severu Vojvodine do 4 stepena na jugu Srbije.

Hidrološko upozorenje

Prema hidrološkom upozorenju, na Limu kod Prijepolja vodostaj je iznad granice redovne odbrane od poplava sa tendencijom opadanja, a na Ibru kod Raške nešto ispod granice vanredne odbrane od poplava sa tendencijom manjeg porasta.

Na Dunavu od Bezdana do Slankamena i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

Pojava priobalnog leda, kao i ledohoda na 5 do 10 odsto širine rečnog korita na delu toka Dunava od Bezdana do Bogojeva se očekuje od 10/11. januara sa daljim intenziviranjem ledenih pojava.

Oblačno i hladno vreme, mestimično sa snegom, biće do srede kada se očekuje slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevne temperature.