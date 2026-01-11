Slušaj vest

Iako je opšte poznato da se tokom zime savetuje izbegavanje povlačenja ručne kočnice zbog mogućnosti zaleđivanja, malo vozača zna da sličan problem može da zadesi i menjač. Na velikim minusima, naročito kada vozilo dugo stoji, vlaga i hladnoća mogu dovesti do otežanog ili potpuno blokiranog prebacivanja brzina, što u pojedinim slučajevima zahteva i intervenciju majstora. Upravo zato, prevencija i pravilno ponašanje u zimskim uslovima igraju ključnu ulogu u sprečavanju ovakvih situacija.

Da li se zaledi ulje u menjaču?

Ulje u menjaču pri veoma niskim temperaturama može neverovatno da se "zgusne“, ali ne može da se zaledi. Naravno, to koliko će ulje u menjaču da se "zgusne“ i koliko će da ometa rad menjača zavisi od karakteristika ulja, starosti, hladnoće... U svakom slučaju, to danas nije praktično nikakav problem. Nekada davno, kod nekih automobila mogao je da bude.

Podrazumeva se da kada su ekstremno niske temperature, treba automobilu dati vremena da iole pristojno zagreje antifriz, motorno ulje, pa i ulje u menjaču, pre nego što počnete da oštrije ubrzavate i terate motor u više obrtaje. Podsećamo da je dugotrajno zagrevanje u mestu odavno razbijen mit i da donosi više štete nego koristi.

Vlaga i hladnoća mogu dovesti do otežanog ili potpuno blokiranog prebacivanja brzina Foto: Shutterstock

Šta se onda zaledi?

Postoje dva osnovna scenarija: Opisaćemo oba, ali uz ogradu da nije svaki auto isti i ne vozimo svi u istim uslovima. Takođe, ono što ne zaledi na minus pet, možda će se zalediti na minus 20. Govorimo samo o klasičnim manuelnim menjačima. Istražujući ovu problematiku naišli smo i na neke neobične i retke slučajeve - uglavnom je zbog problema dolazilo zbog kombinacije raznih okolnosti - specifične konstrukcije ili kvara nekog dela, nakupljanja vode ili kondenzacije na mestu gde ne bi trebalo da je bude, istrošenosti zaštitnih gumica, vožnje u neuobičajenim uslovima, itd.

Zalede se sajle koje idu od ručice do menjača

Od ručice menjača idu sajle do samog menjača - preko tih sajli se menjaju stepeni prenosa (brzine). Sajle se nalaze u bužirima - to su zaštitna creva kroz koja se sajle kreću.

Pored zaštitne uloge, bužiri omogućavaju i provlačenje sajli preko i oko raznih prepreka sprečavajući direktan kontakt sajle i te prepreke ili neke površine. Na krajevima bužira nalaze se zaštitne gumice koje sprečavaju ulazak nečistoća i vode.

Međutim, zaštitne gumice zbog starosti i drugih uticaja ispucaju, pokidaju se, svuku i slično, pa počnu da propuštaju vodu/vlagu i nečistoće. Takođe može i sam bužir da ispuca ili da se ošteti.

Postoje dva scenarioja kada menjač može da se zaledi Foto: ANP / ddp USA / Profimedia

Voda u bužiru može da se zaledi i jednostavno blokira kretanje sajle - tako da ne možete npr. da izbacite iz 1. brzine u kojoj ljudi obično ostavljaju auto. Sprečeni ste čak i da upalite auto i ostavite ga da radi u leru da bi motor eventualno stvorio dovoljno toplote da se led u bužiru otopi.

Mogu li da pritisnem papučicu kvačila, držim je pritisnutom i pustim da motor radi u mestu dok se ne zagreje? Možete. Međutim, ostaje pitanje koliko dugo ćete morati da držite papučicu kvačila pritisnutom da biste nešto postigli? A znamo da nije baš "zdravo" dugo držati pritisnuto kvačilo.

Pritom - motor se u leru izuzetno sporo zagreva. Neko će možda doći na ideju da dodaje gas, da "turira" motor ili ga konstantno drži na višim obrtajima. Naš savet je da zaboravite ovu ideju. Uostalom, ne znate na kojem mestu je led uopšte blokirao sajlu i hoće li toplota uopšte doći dotle.

Može li lagano "razmrdavanje“ ručice menjača da pomogne? Možda može, možda ne može – zavisi od toga koliko je bilo vode i koliko se leda stvorilo, koliko je taj led očvrsnuo, koliko jako se uhvatio za bužir… Naime, prljava voda, naročito ako ima soli u sebi, pretvara se u led na mnogo nižim temperaturama nego čista voda. Svi znamo zašto se so zimi baca po putu.

Međutim, čak iako osetite na ručici menjača da sajla nije u potpunosti blokirana ledom, nije baš pametno „razrađivati“ sve to na silu, pošto može nešto da se ošteti i onda imamo znatno veći problem. Nisu ni svi bužiri isti, odnosno nemaju istu konstrukciju, tj. površinu po kojoj se kreće sajla, pa možda u nekim slučajevima uspe.

A šta ako vozim auto u prvoj brzini dok se motor ne zagreje i ne otopi led?

Foto: RINA

Ovaj recept može da uspe. Naravno, sporom vožnjom u prvoj brzini na putu sa gustim i bržim saobraćajem dovodite i sebe i druge u opasnost, pa nipošto ne preporučujemo da izlazite na put.

Vozite u krug po parkingu ili nekim uličicama gde se ne vozi brzo ili sa slabim saobraćajem. Obavezno upalite sva četiri migavca kako biste drugim vozačima dali do znanja da imate problem sa automobilom i da zbog toga vozite sporo.

A da li će se sajle na ovaj način otopiti i nakon koliko vremena, teško je predvideti, pošto i to zavisi od raznih faktora.

Može li da pomogne grejanje fenom ili nekom grejalicom?

Vrlo verovatno može. Međutim, prosečan vozač ne zna ni da te sajle uopšte postoje, a kamoli kako doći do njih, kuda su provučene, gde se nalazi zaleđeni deo, tj. gde treba zagrevati i slično.

U najboljoj poziciji su oni koji imaju garažu i poseduju kalorifer ili neku jaču grejalicu koja duva (ne kvarcnu). Stave kalorifer tako da duva ispod automobila i puste ga da radi dok ne uspe da otopi led koji blokira sajlu.

Sa fenom se praktično treba zavući ispod auta i grejati sajle, koje uglavnom uopšte nisu vidljive ili dostupne, tako da nećete znati ni gde treba da usmeravate vreo vazduh.

Zaledila se voda u samom menjaču i blokirala ga

Odakle uopšte voda u menjaču? Prodire kroz oštećene manžetne poluosovina. Manžetne imaju istu ulogu kao zaštitne gumice kod sajli/bužira. Neki tvrde da se voda u menjaču vremenom skuplja zbog kondenzacije.

U svakom slučaju, pri veoma niskim temperaturama može da se zaledi i blokira menjač.

Ovaj problem je uglavnom mnogo lakše rešiti nego zaleđene sajle, ali opet sve zavisi od slučaja do slučaja. Sve zavisi od toga gde se auto nalazi, šta imate na raspolaganju, kakvo vam je poznavanje automobila i drugih stvari.

Može da se koristi grejalica, fen i slično, ali koliko će biti efikasni zavisi od spoljašnje temperature, uslova u kojima pokušavate otapanje (u garaži ili napolju), količine i „kvaliteta“ leda u menjaču, itd.

Naravno, tu je dobri stari brener. Apelujemo da ga ne koristite ukoliko niste 100 posto sigurni šta radite.

Takođe je kod iole savremenijih vozila teško koristiti metod polivanja toplom vodom - treba "pogoditi" menjač, a da se ne polije nešto što može da se ošteti zbog vode ili nagle promene temperature…

Foto: RINA

Da li je rizičnije zimi ostavljati auto "u brzini" ili koristiti ručnu?

Znatno je rizičnije koristiti ručnu kočnicu. Zato definitivno ostavite menjač „u brzini“. Veoma su male šanse da dođe do stvaranja leda u bužirima, bar u tolikoj količini da ne možete da koristite menjač.

Zato preventivno treba kontrolisati i sajle menjača i sajlu ručne kočnice, naročito ako imate stariji auto.

Kako otkriti da li je problem (tj. led) u sajlama ili u samom menjaču?

Recimo da ste ostavili menjač u prvoj brzini. Pokušavate da izbacite iz prve kako biste upalili auto i shvatate da ručica "odbija" da se pomeri. Znači da je nešto blokira, ali ne znate da li je u pitanju sajla ili sam menjač.

Zato pritisnete kvačilo, startujete motor, sačekate tridesetak sekundi i polako, veoma nežno počnete da puštate kvačilo. Ako auto krene napred bez problema, to znači da je sam menjač u redu, ali da zaleđena sajla ne dozvoljava promenu stepena prenosa.

Međutim, ako je menjač zaleđen, primetićete odmah da nešto nije u redu. Pritisnite kvačilo i ugasite auto.

Prevencija je najvažnija

Ako uspete da odledite sajle ili menjač, savetujemo da ne čekate još jednu ledenu noć, nego da odmah odvezete auto u servis na proveru i zamenu sajli ukoliko je potrebno.

Ukoliko problem izaziva voda u menjaču, zamenite ulje i manžetne ukoliko je potrebno (a verovatno jeste).

Kurir.rs/ Polovniautomobili.com