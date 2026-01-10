Milica Rakić je rođena 9. januara 1996. i da je živa danas bi imala tačno 30 godina

Slušaj vest

Mala Milica Rakić (3), koja je 1999. godine, ubijena kasetnom municijom u toku NATO bombardovanja SRJ, da nije bilo ovog tragičnog događaja, na jučerašnji dan 9. januara napunila bi punih 30 godina!

Ime Milice Rakić uklesano je crvenim slovima u pamćenje srpskog naroda, jer je jedan nevini život tragično prekinut u sekundi.

Ova devojčica koja se tek osmehnula životu, rođena je u Beogradu, 9. januara, a stradala je u kupatilu svoje kuće, na noši, dok ju je majka spremala za spavanje.

Na dan pogibije nacrtala je cvetiće, lale, i zalepila ih na zid.Te večeri oglasila se vazdušna opasnost nad Beogradom. NATO avioni su ponovo stizali da seju smrt.

Kazaljke sata stale su, kako su pisali mediji, na 21.45. Milica je bila u kupatilu, na noši, dok je mama Dušica u sobi spremala njen krevetić za spavanje. Vrata kupatila su bila otvorena.

Milica Rakić je stradala u kupatilu dok je bila na noši Foto: Privatna Arhiva

- U daljini su odjekivale NATO bombe. Plašila se moja devojcica. "Mama, požuri. Dođi da me čuvaš", rekla mi je Milica, a onda - prasak - ispričala je jednom prilikom majka Dušica.

Začula se detonacija, lomnjava stakla i kupatilskih pločica, fasade... Tata Žarko je utrčao i zatekao dete bez svesti. Svuda oko nje bila je krv. Probao je da je spase. Uzeo ju je u naručje, sjurio se niz stepenice, pa u automobil, odvezavši je do Zemunske bolnice. Dežurni lekari su je primili, ali devojčici nije bilo spasa.

Natpis na spomeniku "Mojoj mrvici"

Milica Rakić sahranjena je 19. aprila na batajničkom groblju. Na crvenom mermeru je njena slika, a ispod sveže cveće. Na poleđini spomenika je urezan potresan tekst:

Potresne reči na spomeniku Foto: Ana Paunković

"Mojoj mrvici. Znaš, mrvo moja, kad vidim tvoje drugare, pustoš mi u duši vlada! Oprosti mi zbog toga. Reci mi, mrvice moja, kako to bogu ponestaju anđeli? Znam da si zbog toga otišla, ali kako kada si i anđeo bila i ovde! Reci mi, anđele moj mali, gde da idem, gde da te tražim...