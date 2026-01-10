Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije policije i Sektora za vanredne situacije, zbog vanredne situacije izazvane snežnim padavinama i nepovoljnim vremenskim uslovima, danima su neprekidno angažovani na terenu širom Srbije, gde obilaze kritična područja, pružaju pomoć građanima i sprovode preventivne i interventne mere u cilju zaštite života i imovine ljudi.

U skladu sa merama koje je naložio predsednik Vlade Republike Srbije, prof. dr Đuro Macut, a po nalogu potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, angažovani su svi raspoloživi kapaciteti Sektora za vanredne situacije i pripadnika policije, koji su na terenu raspoređeni u skladu sa prioritetima i potrebama stanovništva.

Nadležne ekipe danima su neprekidno angažovani na terenu širom Srbije

Po nalogu direktora policije generala policije Dragana Vasiljevića naloženo je pojačano angažovanje svih policijskih službenika policijskih uprava na terenu, uključujući pripadnike Žandarmerije, u cilju pružanja pomoći građanima svuda gde je pomoć potrebna.

Vanredna situacija usled posledica snežnih padavina proglašena je u devet gradova i opština u Srbiji, Loznici, Valjevu, Osečini, Malom Zvorniku, Krupnju, Vladimircima, Majdanpeku, Sjenici i na delu teritorije opštine Prijepolje.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije, u saradnji sa Republičkom direkcijom za robne rezerve i Srpsko-ruskim humanitarnim centrom, obezbedili su ukupno 19 agregata snage od 120 do 750 kilovata za normalizaciju snabdevanja električnom energijom u pogođenim naseljima na teritoriji Loznice, Valjeva i Majdanpeka.

Tokom današnjeg dana u pogođena područja upućeno je 16 agregata – dva agregata snage 120 kilovata u Majdanpek, tri agregata snage 275 kilovata u Valjevo, kao i 11 agregata različitih kapaciteta, u rasponu od 120 do 750 kilovata, u Loznicu.

Preostala tri agregata snage 275 kilovata biće naknadno upućena u Loznicu.

- Od prvoga dana kada se pojavila potreba za angažovanjem, u periodu od 4. do 10. januara 2026. godine, do 12 časova, pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica Sektora za vanredne situacije evidentirali su 77 intervencija usled snežnih padavina, uz angažovanje 190 vatrogasaca-spasilaca sa 85 vozila, 19 pumpi i tri čamca, tokom kojih su uklanjali oborena stabla, crpeli vodu, pružali asistenciju Hitnoj pomoći, izvodili druge tehničke intervencije i spasili ili evakuisali 30 lica, dok su u poslednja 24 časa na teritoriji Republike Srbije intervenisali i na gašenju 42 požara, 16 tehničkih intervencija, dve intervencije u saobraćaju i 18 ostalih intervencija - navodi se u saopštenju.