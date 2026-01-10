Slušaj vest

Snežne padavine u Srbiji u pojedinim mestima napravile su ozbiljne poteškoće u saobraćaju, snabdevanju strujom i grejanjem. Vlada Srbije saopštila je da je naloženo Direkciji policije i Sektoru za vanredne situacije da nastupe združenim snagama, uz aktivnije uključivanje Žandarmerije, kako bi se odgovorilo na sve izazove lošeg vremena i osigurala bezbednost stanovništva.

Vanredna situacija i dalje je na snazi u devet opština - Valjevu, Majdanpeku, Osečini, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, Sjenici, Vladimircima i delu Prijepolja.

- U skladu sa nalogom predsednika Vlade Srbije Đure Macuta, usled otežanih vremenskih uslova biće pojačano angažovanje službi na terenu kako bi se pružila brza i efikasna pomoć građanima - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Istovremeno, na inicijativu premijera, privredni subjekti su se uključili u pružanje pomoći, pre svega obezbeđivanjem agregata za ugrožena područja. Među kompanijama koje su se odmah odazvale je i kineska kompanija "Šandong", koja je pružila konkretnu podršku na terenu.

Teška situacija u Zlatiborskom okrugu

Jaka snežna mećava ujutru je ponovo pogodila Zlatiborski okrug, na raščišćavanju saobraćajnica angažovane su sve raspoložive ekipe i mehanizacija.

- Na terenu je 17 kamiona kao i grejderi, sneg se čisti i dok traju padavine. Održavamo puteve prohodnim za putnička vozila, dok je za šlepere na snazi zabrana saobraćaja - kazali su za Rinu u "Putevima Užice".

Najviše snega palo je na teritoriji opštine Prijepolje, gde je za samo nekoliko sati palo 30 centimetara novog snega, dok su pojedini delovi Loznice, usled teškog snega koji je oštetio električnu mrežu, sedam dana bez struje.

Ministarka privrede Adrijana Mesarović danonoćno boravi na terenu s meštanima i dežurnim ekipama na teritoriji Loznice i Krupnja.

- Zahvaljujem se domaćinima što veruju svojoj državi i svom predsedniku i što znaju da je država učinila sve, a da država isto tako nije mogla da utiče na vremenske nepogode. Nema spavanja, ne stajemo dok sva domaćinstva ne budu dobila redovno napajanje električnom energijom - rekla je ministarka.

Jak mraz pa otopljenje

U Srbiji će danas na severu zemlje biti suvo, u ostalim krajevima ponegde sa slabim snegom. Najniža temperatura od -8 na severu Vojvodine do -1 na istoku zemlje, a najviša od -4 u Vojvodini do nule na jugu i istoku Srbije. Uveče i tokom noći u Vojvodini razvedravanje, najavio je RHMZ:

- I početkom naredne sedmice se zadržava hladno i u većini mesta suvo uz delimično razvedravanje, pa se u jutarnjim satima očekuje umeren i jak mraz, a tokom dana tek ponegde provejavanje slabog snega. Od srede slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevne temperature.