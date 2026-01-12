Lekari apeluju na ljude da nose maske u zatvorenom prostoru

Raste broj obolelih od respiratornih infekcija, zbog čega Institut „Batut“ i Ministarstvo zdravlja upozoravaju građane da se štite u zatvorenim prostorima: „Preporučujemo nošenje maski na mestima sa velikom gužvom – sada je pravi trenutak da sprečimo dalje širenje virusa i zaštitimo osetljive grupe.“

Tokom zimskih meseci, čekaonice su ponovo pune pacijenata sa gripom, prehladama i kovidom. Iako se ne najavljuju nove vanredne mere, brojni lekari podsećaju da je jedan od najdostupnijih načina zaštite već proveren - nošenje maski u zatvorenim prostorima.

Zašto maske imaju smisla baš sada: 1. Smanjuju širenje kapljica i aerosoli

Kao najjednostavnija barijera, maska zaustavlja većinu kapljica koje izlaze pri kašljanju, kijanju i čak običnom razgovoru. Tako se smanjuje količina virusa u vazduhu i verovatnoća da neko u neposrednoj blizini udahne dovoljan broj čestica da se zarazi.

Maske smanjuju širenje kapljica i aerosoli Foto: Ana Paunković

2. Štite i zdrave i zaražene osobe

Maska nije samo za one koji kašlju. Ljudi mogu imati infekciju, a da to ne znaju – posebno na početku bolesti. Ako svi nose maske u zatvorenim prostorima, smanjuje se mogućnost da nesvesno šire virus među prijateljima, kolegama ili potpunim neznancima

3. Najkorisnije su tamo gde nema distance

Autobus, tramvaj, trolejbus, red u pošti – to su situacije u kojima se ljudi nalaze na manje od pola metra jedni od drugih. U takvim okolnostima virus se širi najbrže, a maska značajno usporava taj proces

4. Smanjuju širenje infekcije u kolektivima

Škole, vrtići, kancelarije i fakulteti su mesta gde se mnogo razgovara, diše u istom prostoru i boravi više sati. Kada jedna osoba unese virus, on se često proširi na celu grupu. Maske mogu da „preseku lanac“ prenošenja u ranoj fazi

5. Posebno štite najosetljivije grupe

Maske smanjuju infekcije u kolektivima Foto: Ana Paunković

Kod beba, starijih, trudnica ili ljudi koji imaju hronične bolesti poput astme ili dijabetesa, virusne infekcije mogu da izazovu ozbiljnije posledice. Maska čini da oni ređe dođu u kontakt sa zaraženima, a svi koji je nose u njihovom prisustvu šalju poruku brige i solidarnosti

6. Pomažu da se izbegne preopterećenje zdravstvenog sistema

Više respiratornih infekcija znači više pregleda, više bolovanja i duže čekanje na lekare. Čak i umereno smanjenje broja zaraženih ima efekat smanjivanja gužvi, brže pomoći za hitne pacijente i manje izostanka sa posla i iz škole.

Gde maske nisu neophodne?

Stručnjaci se slažu da maske imaju najmanji efekat tamo gde je dobar protok vazduha i mali broj ljudi:

na otvorenom prostoru, mada se savetuju u velikim gužvama,

pri kratkim prolaznim kontaktima, kada se ne razgovara dugo,

u dobro provetrenim prostorima sa malim brojem ljudi,

u kući sa zdravim članovima porodice.

Poruka struke je jasna: maska nije simbol vraćanja u pandemiji, već pametan izbor u sezoni virusa.

Najosetljivije grupe ljudi obavezno treba da nose maske u zatvorenom prostoru Foto: Ana Paunković

Za bolju zaštitu od gripa i kovida – preporuka je N95 maska

Epidemiolozi ističu da su hirurške maske i dalje „bolje išta nego ništa“, ali napominju da ne pružaju adekvatnu zaštitu od bolesti sličnih gripu, uključujući i kovid, i preporučuju korišćenje maski N95 – posebno medicinskim radnicima.

Studije ukazuju da hirurške maske blokiraju približno 40 odsto čestica u vazduhu, u poređenju sa približno 80 (pa čak i do 98%) za N95 maske. Ove maske čvrsto prianjaju uz lice i ispunjavaju visoke standarde filtracije. Medicinske maske, nasuprot tome, labavo pristaju i u velikoj meri propuštaju.