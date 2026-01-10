Društvo
Bez izuzetka! Policija i vatrogasci uz građane: Na terenu širom Srbije, gde god da je potrebno (foto)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, policijski službenici i vatrogasci-spasioci, angažovani su na terenu širom Srbije, gde u otežanim vremenskim uslovima pružaju pomoć građanima i vrše obilazak domaćinstava, vodeći računa o bezbednosti i potrebama svakog čoveka.
Ovo nisu samo intervencije.
Ovo je odgovor kad uslovi diktiraju rizik.
Policija i vatrogasci na terenu, uz građane, bez izuzetka, navode iz MUP-a Srbije.
