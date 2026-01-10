Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, policijski službenici i vatrogasci-spasioci, angažovani su na terenu širom Srbije, gde u otežanim vremenskim uslovima pružaju pomoć građanima i vrše obilazak domaćinstava, vodeći računa o bezbednosti i potrebama svakog čoveka.

Ovo nisu samo intervencije.

Ovo je odgovor kad uslovi diktiraju rizik.

Policija i vatrogasci na terenu, uz građane, bez izuzetka, navode iz MUP-a Srbije.

Ne propustiteDruštvoDržava u akciji: Žandarmerija, policija i službe za vanredne situacije protiv lošeg vremena: Za nekoliko sati palo novih 30 cm snega FOTO
Vatrogasci i policija na terenu zbog snežnih nepogoda
DruštvoSRBIJU OKOVAO SNEG, VANREDNA SITUACIJA U 9 GRADOVA! Pogledajte kako nadležne ekipe već danima spasavaju građane, borba sa snežnom olujom! (foto)
vanredna situacija MUP sneg (5).jpg
Društvo(MAPE) SPREMITE SE, PRED NAMA SU LEDENI DANI! Ovog datuma će biti najhladnije, a evo kada nas očekuje otopljenje: Temperature će rasti do 10 stepeni
sneg
DruštvoMinistarka Mesarović u Loznici i Krupnju: "Nema spavanja, ne stajemo dok sva domaćinstva ne dobiju struju" FOTO
Anrijana Mesarović u Krupnju