Respiratorne infekcije su češće zimi, ali to je uglavnom zato što provodimo više vremena u zatvorenom prostoru u bliskom kontaktu sa drugim ljudima.

Da li je previše vremena provedeno napolju u hladnim danima krivac za kašalj i curenje iz nosa? Stručaci kažu – Ne baš.

- Prehlade su češće zimi, ali gotovo sigurno je u pitanju korelacija, a ne uzročnost - kaže Džon Tregoning, profesor imunologije na Imperijal koledžu u Londonu.

Jedan marginalni faktor je da UV svetlost može ubiti viruse. Kijanje napolju leti, na primer, može izložiti virusne kapljice sunčevoj svetlosti, što može deaktivirati virus, dok brže isparavanje uzrokuje njegovo isušivanje.

Ali glavni pokretač je ponašanje: u hladnijim mesecima provodimo više vremena u zatvorenom prostoru sa lošijom ventilacijom i u bližem kontaktu sa drugima.

Podaci iz pandemije kovida-19 pokazuju koliko je važan ljudski kontakt: mnogi drugi virusi su uglavnom nestali jer ljudi nisu bili u interakciji

- Različiti virusi prehlade i gripa dostižu vrhunac u različito vreme tokom zime - kaže Tregoning, autor knjige Živeti zauvek? Vodič za zdravlje, starenje i smrt radoznalog naučnika i dodaje:

Osoba može da širi virus i pre nego što se pojave prvi simptomi Foto: Shutterstock

- Rinovirus dostiže vrhunac kada se deca vrate u školu i šire klice po malim učionicama. RSV – još jedan virus prehlade koji je ozbiljan kod starijih osoba i beba – dostiže vrhunac oko Nove godine.

Podaci iz pandemije Kovid-19 ukazuju na to da su mnogi drugi virusi uglavnom nestali tokom izolacije jer ljudi nisu bili u interakciji. Jedan soj gripa je čak izumro zbog nemogućnosti širenja.

Uz to, ekstremna hladnoća može uticati na vašu podložnost virusima.

- Ako vam je stalno hladno, gubite kalorije i bivate iscrpljeni, bili biste skloniji infekciji - kaže Tregoning.

Studije takođe pokazuju da rinovirusi malo bolje rastu na nižim temperaturama, a sposobnost tela da se brani od virusa je blago smanjena na hladnijem vazduhu.

Šta je onda najefikasnija zaštita? Vakcinacija protiv zimskih virusa kao što su grip i RSV.

- Vakcine ne samo da sprečavaju infekciju – one imaju i šire koristi, poput smanjenja rizika od srčanog udara - kaže Tregoning.