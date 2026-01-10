Pročitajte važne savete za vozače i pešake kako biste povećali bezbednost na putevima i trotoarima tokom zimskih uslova
Upozorenje
Led i poledica na putevima: Važni saveti za vozače i pešake tokom snežnih dana! (FOTO)
Slušaj vest
Snežne padavine i niska temperatura donose opasnost od leda i poledice na putevima.
Savet za vozače:
- Uverite se da su vaši automobili opremljeni zimskim pneumaticima.
- Vozite sporije i držite veće odstojanje.
- Izbegavajte nagla kočenja i skretanja.
- Na putu van naselja obavezno je korišćenje lanaca Ili drugih uređaja koji omogućavaju bolje prijanjanje točkova.
Savet za pešake:
- Zbog klizavih trotoara, budite oprezni i obujte odgovarajuću obuću.
- Na klizavom putu, sigurnost u svakom potezu.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši