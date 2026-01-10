Slušaj vest

Snežne padavine i niska temperatura donose opasnost od leda i poledice na putevima.

Savet za vozače:

  • Uverite se da su vaši automobili opremljeni zimskim pneumaticima.
  • Vozite sporije i držite veće odstojanje.
  • Izbegavajte nagla kočenja i skretanja.
  • Na putu van naselja obavezno je korišćenje lanaca Ili drugih uređaja koji omogućavaju bolje prijanjanje točkova.

Savet za pešake:

  • Zbog klizavih trotoara, budite oprezni i obujte odgovarajuću obuću.
  • Na klizavom putu, sigurnost u svakom potezu.

