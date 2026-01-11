Slušaj vest

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, na severu suvo, u ostalim krajevima ponegde sa slabim snegom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od minus osam na severu Vojvodine do minus jedan na istoku Srbije, a najviša od minus četiri u Vojvodini do nula stepeni na jugu i istoku Srbije. U Beogradu će biti oblačno, hladno i uglavnom suvo uz moguće provejavanje slabog snega.

Temperatura bez većeg kolebanja, od minus četiri do minus tri stepena.

Foto: RHMZ

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave:

11.01.2026. Nedelja: Oblačno i hladno, na severu suvo, u ostalim krajevima ponegde sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od - 8 na severu Vojvodine do -1 na istoku Srbije, a najviša od -4 u Vojvodini do 0 stepeni na jugu i istoku Srbije. Uveče i tokom noći u Vojvodini razvedravanje. Upozorenja: Poledica ili zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 90%. Tmin & -5 stepeni, verovatnoća 90%.

12.01.2026. Ponedeljak: Jutro i pre podne veoma hladno, na severu i zapadu pretežno vedro, u ostalim krajevima oblačno, u planinskim predelima ponegde slab sneg. Posle podne umereno naoblačenje. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, u toku dana u skretanju na južni. Najniža temperatura od -12 do -3, a najviša dnevna od -5 na severu do 1 stepen u Negotinskoj Krajini. Upozorenja: Poledica ili zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 90%. Tmin & -10 stepeni, verovatnoća 90%.

13.01.2026. Utorak: Jutro veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem, a tokom dana pretežno oblačno i u većem delu malo toplije, na severu i istoku Srbije hladnije, ponegde sa slabim snegom. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -12 do -6, a najviša dnevna od -1 do 5 stepeni. Upozorenja: Tmin & -10 stepeni, verovatnoća 90%.

14.01.2026. Sreda: Iznad većeg dela doći će do razvedravanja, pa će u toku dana biti toplije sa sunčanim intervalima, dok će se na severu i severoistoku zadržati oblačno veći deo dana. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -6 do 1, a najviša dnevna od 0 do 7 stepeni. Upozorenja: Tmin & -5 stepeni, verovatnoća 80%

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 15.01.2026. do 19.01.2026.)

Jutarnji mrazevi u daljem slabljenju, a u toku dana relativno toplo. U četvrtak i petak suvo, zatim ponegde s kišom, a u košavskom području jugoistočni vetar u pojačanju.