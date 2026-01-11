Slušaj vest

Milenković je rekao da je od 4. januara do jutros evidentirano 99 intervencija i evakuisano 37 osoba.

On je rekao da je, što se tiče angažovanja sektora vanrednih situacija, najteže u delovima zapadne, zatim jugozapadne Srbije, te istočne, ali da se beleže intervencije i na području jugoistočne Srbije.

"Precizno govoreći, na teritoriji 11 jedinica lokalnih samouprava trenutno je na snazi vanredna situacija. U pitanju su Valjevo, Osečina, Loznica, Mali Zvornik, Krupanj, Vladimirci, imamo i proglašenu vanrednu situaciju na teritoriji opštine Ivanjica, deo opštine Lučani, Sjenica, deo opštine Prijepolje i Majdanpek. Ako govorimo o periodu od 4. januara pa do jutros, imamo ukupno evidentirano 99 intervencija na kojima su reagovali pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica sa 215 vatrogasaca-spasilaca i moram istaći da smo spasili, odnosno evakuisali 37 lica, što dovoljno govori o našoj efikasnosti", rekao je on Milenković.

Miloš Milenković Foto: Kurir Televizija

Dodao je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno sa Republičkom direkcijom za robne rezerve i Ruskim humanitarnim centrom uputilo 19 agregata kako bi se pomoglo i u snabdevanju električnom energijom.

Prema njegovim rečima, juče su pripadnici Vatrogasno-spasilačkih jedinica i područnih policijskih uprava zajedno obilazili kritična područja i gde god je bilo potrebe pomagali dovozom hrane i lekova.

Istakao je da imaju dobru saradnju sa građanima i da su im od izuzetnog značaja informacije koje meštani daju o prohodnosti putnih pravaca, gde ima ugroženog stanovništva i slično.

Odgovarajući na pitanje da li očekuje pogoršanje situacije u narednim danima, rekao je da su u stalnoj komunikaciji sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom i da se za sada bar u delu reagovanja Sektora za vanredne situacije MUP-a ne očekuje da će doći do nekog naglog pogoršanja.