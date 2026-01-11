Slušaj vest

Iako je živa u termometru juče pokazivala temperaturu iznad nule, to danas neće biti biti slučaj. Kako je rekao meteorolog Ivan Ristić, nova količina hladnog arktičkog vazduha stigla je sinoć u Srbiju i donela znatno zahlađenje. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je žuti meteoalarm koji važi za celo područje Srbije. Prema njihovoj najavi, tokom dana će biti oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima ponegde sa slabim snegom, najviša temperatura od -4 do 0.

- Duvaće slab i umeren vetar, povremeno i jak severozapadni, na istoku kratkotrajno i sa olujnim udarima. Uveče prvo u severnim, a tokom noći u zapadnim i centralnim predelima postepeno razvedravanje - stoji u najavi RHMZ.

Ledeni dan

Danas nas, prema rečima meteorologa Ivana Ristića, očekuje ledeni dan.

- Sneg će padati još eventualno danas, a u ponedeljak se nazire razvedravanje te je moguć jak mraz i da bude još hladnije - kaže Ristić.

Otopljenje, pa zahlađenje

Od srede, a pogotovo 14. januara, sledi kratak period otopljenja, koji bi mogao da potraje od 7 do 10 dana, a onda bi ponovo usledilo zahlađenje.

- 24. januar je prelomni dan, zima se vraća na velika vrata, i to iz Rusije, sibirski anticiklon - najavio je Ristić naglašavajući da još uvek nije sigurno da li će ovaj nalet biti jači od onog koji smo imali.

"Temperatura do -18"

Prema prognozi meteorologa amatera Marka Čubrila, danas nas očekuje veoma hladan dan uz slab sneg ponegde i umeren, severozapadni vetar.

- Dnevni maksimum od -8 do -4 stepena Celzijusa tako da bi ovo trebalo da bude pravi "ledeni dan" - kaže Čubrilo.

Noć ka ponedeljku biće posebno hladna - na zapadu zemlje, gde se očekuje više vedrine, mraz može ići i do -18 stepeni, dok će se u ostalim krajevima temperature kretati od -13 do -7, kaže Čubrilo. Tokom ponedeljka zadržaće se suvo i hladno vreme, uz celodnevni mraz u većem delu zemlje.

- Do srede noći vrlo hladne, ali tokom dana postepeno popuštanje mraza tako da bi se u sredu maksimumi trebalo da kreću od -1 na severu do 6 na jugozapadu regiona. Tih dana će se zapadno od Velike Britanije formirati jak ciklon koji će u jugozapadnom vazdušnom strujanju nad većim delom Evrope, uključujući i nas, transportovati relativno topao vazduh. Povremeno će biti moguće slabe padavine, najčešće kiša, a sneg samo preko 1.500 metara nadmorske visine - dodaje Čubrilo.

Čubrilo na kraju navodi i da bi posle 24. januara moglo doći do jačanja anticiklona nad Skandinavijom, što bi omogućilo prodor hladnog vazduha iz Rusije ka Balkanu i novog zahlađenja.

Žuti meteoalarm na snazi

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je žuti meteoalarm koji važi za celo područje Srbije, zbog potencijalno opasnih vremenskih pojava. Građanima se savetuje oprez, naročito prilikom boravka na otvorenom i u saobraćaju, kao i praćenje zvaničnih upozorenja i prognoza.

U ponedeljak i utorak jak mraz

Prema najavi RHMZ u ponedeljak ujutru umeren i jak mraz, od -12 do -5 °C, a na istoku Srbije usled pojačanog severozapadnog vetra oko -3 °C. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i suvo, ali i dalje hladno vreme.

- U utorak ujutru takođe umeren i jak mraz, tokom dana pretežno oblačno ali malo toplije. Slabe padavine očekuju se na severu i istoku Srbije, i to ujutru slab sneg, a tokom dana i slaba kiša koja će se ponovo ponegde lediti pri tlu - stoji u najavi.

Od srede postepeno toplije

- Od srede suvo vreme, uz slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevne temperature, pa se u ponegde na zapadu mogu očekivati i maksimalne temperature oko 10 °C. Južni i jugoistočni vetar biće u pojačanju, pa se krajem sedmice očekuje i košava - navodi RHMZ.

Savet za vozače:

Uverite se da su vaši automobili opremljeni zimskim pneumaticima.

Vozite sporije i držite veće odstojanje.

Izbegavajte nagla kočenja i skretanja.

Na putu van naselja obavezno je korišćenje lanaca Ili drugih uređaja koji omogućavaju bolje prijanjanje točkova.

Savet za pešake:

Zbog klizavih trotoara, budite oprezni i obujte odgovarajuću obuću.

Na klizavom putu, sigurnost u svakom potezu.