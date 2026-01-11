Slušaj vest

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da su svi putevi prvog i drugog prioriteta prohodni izuzev puteva koji idu od Donjeg Milanovca do Majdanpeka i od Straže do Brezovice na Goliji.

Sofronijević je za RTS rekla da bi bilo dobro izbegavati puteve koji idu preko planinskih prevoja.

- Treba izbegavati planinske prevoje, recimo prevoj kod Jarma, na Kopaoniku, Čestobrodica, pa čak i Begaljičko brdo. Dakle, prevoje, zbog pojave magle duž reka, kanjone, klisure, useke, u stvari sve iznad 600 metara i 1.000 metara nadmorske visine može biti problematično u uslovima snežnih padavina - rekla je ona.

Prema njenim rečima, postoji poseban plan održavanja puteva u zimskim vremenskim uslovima.

- Postoje 24 preduzeća koja su angažovana od strane "Puteva Srbije" na 175 punktova. Dakle, oni prave plan i program za čišćenje. Ono što se uvek prvo čisti, to su putevi prvog A i prvog M reda. Dakle, auto-putevi i moto-putevi. Zatim, ostali putevi prvog reda i potom, kada se završi čišćenje ovih glavnih vitalnih saobraćajnica, prelazi se na čišćenje i puteva drugog reda - objasnila je ministarka.

Sofronijević je naglasila da je obaveza putarskih službi da na auto-putevima i moto-putevima sneg prvo bude očišćen i u voznoj i u preticajnoj traci, dok se nakon toga pristupa čišćenju zaustavne trake.

- To ne znači u ovim uslovima suv put, ali znači da je očišćen od snega i da se preventivno radi posipanje soli zbog nastajanja poledice, eventualno kada krene ledena kiša. Za puteve prvog reda se koristi so, čišćenje snega, pa bacanje soli. Za puteve drugog reda to je kameni agregat, posipanje kamenog agregata i ako je potrebno i so - navela je ona.

Kako je rekla, so se sve manje koristi zbog zaštite životne sredine, pa se traže alternativne metode, iako se pokazalo da je so najefikasnija.