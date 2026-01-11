Za ove đake sutra se završava zimski raspust: Naredni već u februaru, detaljni kalendar odmora, ima poklapanja sa neradnim danima
Poslednji dan zimskog raspusta za učenike osnovnih i srednjih škola u Vojvodini bio je petak, 9. januar, a učenici su bili slobodni preko vikenda. Tako sa su već od sutra učenici osnovnih i srednjih škola u školama čime zvanično počinje drugo polugodište u vojvođanskim školama.
Podsetimo, prema školskom kalendaru 2025/26. za AP Vojvodinu, kraj prvog polugodišta u ovoj pokrajini počeo je 24. decembra, ali trajao je kraće, te će se učenici u Vojvodini u klupe vratiti u ponedeljak, 12. januara.
Iako je za đake u vojvođanskim školama sutra prvi dan u drugom polugodištu, učenici u ostatku Srbije vraćaju se u klupe tek narednog ponedeljka. Njima je zimski raspust počeo u sredu, 31. decembra 2025. godine, a završava se u petak, 16. januara 2026. godine., odnosno, drugo polugodište počinje u ponedeljak, 19. januara.
Kada počinje, i do kada traje drugo polugodište
Kao što smo i naveli, drugo polugodište počinje 19. januara, odnosno 12. januara za učenike u Vojvodini. Za đake završnih razreda osnovnih škola, ono se završava 29. maja, dok ostatak osnovaca sa školskom godinom završava 12. juna.
Kada su u pitanju srednjoškolci, veliki maturanti drugo polugodište završavaju u petak, 22. maja, učenici završnog razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola u petak, 29. maja, a svi ostali srednjoškolci se raspuštaju u petak, 19. juna.
Kako će se ići na raspust za Sretenje
Samo 4 nedelje nakon zimskog raspusta stiže novi predah koji počinje u subotu, 14. februara i traje do 23. februara, kada se đaci vraćaju na nastavu. Ovaj raspust je povodom 15. i 16. februara, kada su su Srbiji naredni dani povodom Dana državnosti Srbije (Sretenje).
U aprilu ih čeka isti broj slobodnih dana, a kao i u ostatku Srbije, i u Vojvodini će ove godine Prvi maj i Uskrs biti razdvojeni radnim danima.
U martu 2026. godine za đake neće biti odmaranja, ali zato prolećni raspust stiže već u aprilu.
Nema spajanja Uskrsa i Prvog maja
Ni ove godine Uskrs i Prvi maj nisu blizu jedan drugom, tako da će đaci u Srbiji imati prolećni raspust iz dva dela - Uskršnjeg i prvomajskog.
Uskršnji raspust počinje u petak 10. aprila i traje do srede, 15. aprila kada se učenici vraćaju u škole.
Nakon aprilskog odmora, tako, sledi onaj za Prvi maj, a koji će trajati od 1, 2. i 3. maja (petak, subota, nedelja).
Važno za roditelje - koji se raspusti poklapaju sa neradnim danima
Dobro za roditelje koji su zaposleni je to što se određeni dani raspusta poklapaju i sa neradnim danima u zbog državnih praznika, tako da roditelji mogu bolje da se organizuju, i ovo vreme provedu sa decom.
Spisak raspusta i koji neradni dani se poklapaju sa danima raspusta:
Jesenji raspust u prvom polugodištu, koji je bio jedini u prvom polugodištu - od 8. do 11. novembra. Zvanično neradan dani zbog praznika Dana primirja u Prvom svetkom ratu je 11. novembar.
Od 30. decembra đake čeka zimski raspust koji traje sve do 19. januara. Zvanično neradni dani zbog Nove godine su 1. i 2. januar.
Nakon ovog dužeg predaha, učenici u Srbiji ići će na nastavu samo 4 nedelje pre nego što usledi novi predah - 14. februara, a u klupe se vraćaju 23. februara. U to vreme, tačnije 15, 16. i 17. februara zvanično su neradni dani zbog Dana državnosti, Sretenje.
Zatim, sledi i prolećni odmor od 10. aprila, koji se ovog puta neće spajati sa Prvim majem. Zvanično neradni dani tokom prvog prolećnog raspusta koji traje od 10. do 14. aprila tokom Uskrsa su: 10, 11, 12. 13. april. Zvanično neradni dani tokom drugog dela prolećnog raspusta, odnosno Prvog maja su 1. i 2. maj, a kako je nedelja 3, praktično i đaci i roditelji imaju tri slobodna dana.
