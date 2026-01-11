Slušaj vest

Poslednji dan zimskog raspusta za učenike osnovnih i srednjih škola u Vojvodini bio je petak, 9. januar, a učenici su bili slobodni preko vikenda. Tako sa su već od sutra učenici osnovnih i srednjih škola u školama čime zvanično počinje drugo polugodište u vojvođanskim školama.

Podsetimo, prema školskom kalendaru 2025/26. za AP Vojvodinu, kraj prvog polugodišta u ovoj pokrajini počeo je 24. decembra, ali trajao je kraće, te će se učenici u Vojvodini u klupe vratiti u ponedeljak, 12. januara.

Iako je za đake u vojvođanskim školama sutra prvi dan u drugom polugodištu, učenici u ostatku Srbije vraćaju se u klupe tek narednog ponedeljka. Njima je zimski raspust počeo u sredu, 31. decembra 2025. godine, a završava se u petak, 16. januara 2026. godine., odnosno, drugo polugodište počinje u ponedeljak, 19. januara.

Kada počinje, i do kada traje drugo polugodište

Završava se zimski raspust za đake u Vojvodini Foto: Kurir/T.I.

Kao što smo i naveli, drugo polugodište počinje 19. januara, odnosno 12. januara za učenike u Vojvodini. Za đake završnih razreda osnovnih škola, ono se završava 29. maja, dok ostatak osnovaca sa školskom godinom završava 12. juna.

Kada su u pitanju srednjoškolci, veliki maturanti drugo polugodište završavaju u petak, 22. maja, učenici završnog razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola u petak, 29. maja, a svi ostali srednjoškolci se raspuštaju u petak, 19. juna.

Kako će se ići na raspust za Sretenje

Samo 4 nedelje nakon zimskog raspusta stiže novi predah koji počinje u subotu, 14. februara i traje do 23. februara, kada se đaci vraćaju na nastavu. Ovaj raspust je povodom 15. i 16. februara, kada su su Srbiji naredni dani povodom Dana državnosti Srbije (Sretenje).

U aprilu ih čeka isti broj slobodnih dana, a kao i u ostatku Srbije, i u Vojvodini će ove godine Prvi maj i Uskrs biti razdvojeni radnim danima.

U martu 2026. godine za đake neće biti odmaranja, ali zato prolećni raspust stiže već u aprilu.

Odvojen raspust za Vaskrs i 1. maj Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Nema spajanja Uskrsa i Prvog maja

Ni ove godine Uskrs i Prvi maj nisu blizu jedan drugom, tako da će đaci u Srbiji imati prolećni raspust iz dva dela - Uskršnjeg i prvomajskog.

Uskršnji raspust počinje u petak 10. aprila i traje do srede, 15. aprila kada se učenici vraćaju u škole.

Nakon aprilskog odmora, tako, sledi onaj za Prvi maj, a koji će trajati od 1, 2. i 3. maja (petak, subota, nedelja).

Važno za roditelje - koji se raspusti poklapaju sa neradnim danima

Dobro za roditelje koji su zaposleni je to što se određeni dani raspusta poklapaju i sa neradnim danima u zbog državnih praznika, tako da roditelji mogu bolje da se organizuju, i ovo vreme provedu sa decom.

Spisak raspusta i koji neradni dani se poklapaju sa danima raspusta:

Jesenji raspust u prvom polugodištu, koji je bio jedini u prvom polugodištu - od 8. do 11. novembra. Zvanično neradan dani zbog praznika Dana primirja u Prvom svetkom ratu je 11. novembar.

Neki neradni dani se poklapaju sa raspustom Foto: Shutterstock

Od 30. decembra đake čeka zimski raspust koji traje sve do 19. januara. Zvanično neradni dani zbog Nove godine su 1. i 2. januar.

Nakon ovog dužeg predaha, učenici u Srbiji ići će na nastavu samo 4 nedelje pre nego što usledi novi predah - 14. februara, a u klupe se vraćaju 23. februara. U to vreme, tačnije 15, 16. i 17. februara zvanično su neradni dani zbog Dana državnosti, Sretenje.