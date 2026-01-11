Slušaj vest

Sneg na području Zlatiborskog okruga pada duže od 24 sata, sve vreme na terenu angažovane su nadležne službe putara koje rade na raščišćavanju glavnih putnih pravaca u ovom delu Srbije. Preko Zlatibora i Tare i dalje je na snazi zabrana saobraćaja za šlepere.

- Sneg i dalja pada, put preko Zlatibora ka Prijepolju je prohodan, ali se saobraćaj usled vremenskih uslova odvija otežano. Čišćenje otežavaju jako niske temperature kao i vetar koji pravi snežne nanose - kažu za RINU u Putevima Užice.

Foto: RINA

Foto: RINA