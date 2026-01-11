Slušaj vest

Sneg na području Zlatiborskog okruga pada duže od 24 sata, sve vreme na terenu angažovane su nadležne službe putara koje rade na raščišćavanju glavnih putnih pravaca u ovom delu Srbije. Preko Zlatibora i Tare i dalje je na snazi zabrana saobraćaja za šlepere.

- Sneg i dalja pada, put preko Zlatibora ka Prijepolju je prohodan, ali se saobraćaj usled vremenskih uslova odvija otežano. Čišćenje otežavaju jako niske temperature kao i vetar koji pravi snežne nanose - kažu za RINU u Putevima Užice.

Sneg Zlatibor
Foto: RINA

Sneg Zlatibor
Foto: RINA

Sneg od jutarnjih sati pada i na teritoriji Moravičkog okruga, za sada nema većih problema kada je u pitanju saobraćaj i nema zavejanih sela.

Ne propustiteDruštvoVANREDNA SITUACIJA U 11 OPŠTINA I GRADOVA: Oglasili se iz Službe za vanredne situacije MUP, evakuisano ukupno 37 ljudi
vanredna situacija MUP sneg (4).jpeg
BeogradIZMENJENO VIŠE LINIJA GRADSKOG PREVOZA ZBOG POLEDICE: 13 linija saobraća alternativnim trasama
Pionirski park
SrbijaZAJEDNO U AKCIJI! Uprava za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu pruža pomoć Opštini Loznica usled vremenskih nepogoda (FOTO)
IMG-829f93a6c266667006ea58f1f06a2569-V (1).jpg
DruštvoLed i poledica na putevima: Važni saveti za vozače i pešake tokom snežnih dana! (FOTO)
sneg snežne padavine