Slušaj vest

U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

  • Ko upravlja događajima iza kulisa i gde je Srbija u novom svetskom poretku? Došlo vreme kad se karte ponovo dele?!

  • Lopatanje đavola u mantiji - surova metoda za prevaspitanje koja ubija?

  • Iluzija koja vam može uništiti život! S veštačkom inteligencijom u javnosti - ko od majke rođeni!

  • Šta se dešava na najpoznatijoj srpskoj planini? Kopaonik - od sjaja do haosa?!

Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10h i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda. 