"Sneg može dovesti moju ćerku u kritično stanje" Zbog alergije za koju je retko ko čuo dete prolazi pakao, simptomi su jezivi FOTO
Jedna mama troje dece iz Velike Britanije, Hana Tompson, otkrila je sve o neobičnoj alergiji svog najstarijeg deteta, koja se često javlja tokom zimskih meseci. Naime, njena ćerka Esme-Rouz (7)alergična je na sneg i hladnoću, zbog čega joj se na koži, u kontaktu sa hladnoćom, javlja urtikarija ili koprivnjača, odnosno osip koji jako svrbi, kao i crvenilo, a koža počinje i da joj otiče kako se zagreva.
Simptomi se kreću od blagih do teških i mogu potencijalno da izazovu nesvesticu ili anafilaksiju.
Okidači uključuju hladan vazduh ili hladnu vodu, a reakcije se obično javljaju nekoliko minuta nakon zagrevanja. Lečenje ove neobične alergije fokusira se na izbegavanje hladnoće i uzimanje antihistaminika.
Objavljujući na društvenim mrežama, Hana je otvoreno govorila o stanju svoje ćerke, rekavši: "Sneg može dovesti moju ćerku u kritično stanje. Ona ima jednu od najređih alergija na svetu – kod bilo koje alergije uvek postoji rizik od anafilakse."
Detaljnije govoreći o alergiji, Hana je dodala: "Jednostavno rečeno, to je alergija na hladnoću – hladnu vodu, hladan vazduh, sneg. Sve su to stvari na koje njena koža može da reaguje i to je ne pogađa samo tokom zimskih meseci – ako ide na plivanje leti, a zatim izađe napolje i koža joj se ohladi, osip joj prekrije kožu od glave do pete. Ako popije hladno piće, čak će joj se i grlo upaliti. Nepotrebno je reći da je biti mama deteta sa alergijama strašno".
Ova mama je dodala i da je njena ćerka Esme-Rouz astmatičarka, te da je prve četiri godine svog života uglavnom provela na dečjem odeljenju bolnice.
"Ona je takođe alergična na druge stvari poput prašine, duge pseće dlake (ali ne kratke) i ima jednu ne tako retku alergiju - na polen."
Hana je priznala da daje sve od sebe da ova alergije ne utiče previše na život njene ćerke.
"Ne mogu je zauvek držati umotanu u ćebe – da, dozvoljavam joj da se igra na snegu. Ključno je da na snežni dan ima spakovan rezervni par rukavica, jer čak i stavljanje mokrih rukavica će pogoršati alergiju."
Prvi znaci alergije na hladnoću
Hana želi da podigne svest o alergiji na hladnoću, a kako bi podstakla i druge koji je potencijalno imaju da se pregledaju, otkrila je važan znak na koji treba da se obrati pažnja.
"Ako primetite osip nakon što ste bili napolju na hladnoći, molim vas, idite i zatražite test sa kockom leda kod lekara", poručila je, dodajući da mnogi nisu nikad čuli za ovu alergiju, te da nije ni ona sama, sve dok nije utvrđena kod njene ćerke.
Reakcije na društvenim mrežama
Hanina objava o alergiji na TikToku očito je mnoge zainteresovala i šokirala, pa su vrlo brzo ostavili svoje mišljenje u komentarima.
"Nemoguće! Ja imam suprotno, toplotnu urtikariju. Toliko me svrbi i dobijam koprivnjaču bukvalno od vruće vode! Po toplom vremenu mi se stvaraju izbočine na koži i sve ostalo. Saosećam sa njom", napisala je jedna devojka.
"Nikada nisam čula za ovo, ali lice moje jedne ćerke trenutno izgleda potpuno isto, ali moje drugo troje dece ne!", uplašila se jedna mama.
I dok su mnogi pisali da nisu ni znali da ovakva alergija postoji, jedan korisnik je poručio: "Imam ovo, nepodnošljivo je".
Kurir.rs/ yumama.mondo.rs