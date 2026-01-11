Slušaj vest

Prema izveštaju Dispečerskog centra Elektrodistribucije, na teritoriji grada Loznice bez napajanja su 123 domaćinstva u selu Tronoša, koja su oko 12 sati bez električne energije usled iskakanja iz elektroenergetskog sistema.

Kvar je evidentiran, a nadležne ekipe obaveštene i rade na otklanjanju kvara, saopšteno je posle jutros održane sednice Štaba za vanredne situacije grada Loznice kojoj su prisustvovali potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović, i direktorka Elektrodistribucije Srbije Biljana Komnenić.

Foto: Gradska Uprava Loznica

Predstavnici javnih preduzeća i nadležnih službi izvestili su o snabdevanju strujom, vodom i stanju putne infrastrukture. Kako je saopšteno preduzimaju se radovi na niskonaponskim mrežama, u skladu sa prijavama građana, kako bi se u što kraćem roku otklonili pojedinačni kvarovi i normalizovalo snabdevanje.

Pumpna stanica Perišići se skida sa napajanja preko agregata, pošto je obezbeđena struja redovnim putem, a snabdevanje vodom je na teritoriji Loznice u potpunosti normalizovano i sistem funkcioniše stabilno.

Svi kompleti mehanizacije predviđeni programom zimskog održavanja nalaze se na terenu i sa radom su započeli nakon utovara agregata i izvršenih priprema u tri sata jutros, a svi putevi obuhvaćeni programom zimskog održavanja su prohodni.

Putevi niže kategorije čiste se po zahtevima mesnih zajednica, na osnovu njihovih prijava mehanizacija se upućuje na teren prema prioritetima, a JKP "Naš dom" sprovodi redovno čišćenje trotoara, parkovskih staza i pešačkih prelaza, kao i posipanje agregata, radi povećanja bezbednosti pešaka, stoji u saopštenju.

Grad Loznica formiraće Komisiju za procenu štete, koja će razmatrati prijave građana za obeštećenje nastalo usled elementarne nepogode, snežnih padavina i snežnih nanosa koji su prouzrokovali poremećaje u snabdevanju električnom energijom, navodi gradska uprava.

Podsetimo, u Loznici je od 5. januara proglašena vanredna situacija, a veći broj sela dugo nije imao struju i vodu, neka domaćinstva i po sedam dana.